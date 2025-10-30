20位台灣青年「藝起上島」！前進日本瀨戶內海創生

新北市教育局攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫—藝起上島吧」，歷經4個月書審、面試與密集培訓，從上百名青年中海選出20位，全額補助前往日本四國及瀨戶內海展開18天「創藝職人地方創生實踐」行動。（新北市教育局提供）

新北市教育局攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫—藝起上島吧」，歷經4個月書審、面試與密集培訓，從上百名青年中海選出20位，全額補助前往日本四國及瀨戶內海展開18天「創藝職人地方創生實踐」行動，活動將以團隊提案方式發表成果。

教育局指出，這場跨國行動以「地方創生×跨域人才」為核心，是一場以藝術為橋梁的社會實踐課，學員親身參與瀨戶內國際藝術祭，與日本觀光振興協會、地方政府、策展人及工藝職人深度交流，學習藝術如何成為社區再生的關鍵力量。

新北市教育局指出，這場跨國行動以「地方創生×跨域人才」為核心，是一場以藝術為橋梁的社會實踐課，學員親身參與瀨戶內國際藝術祭，與日本觀光振興協會、地方政府、策展人及工藝職人深度交流。（新北市教育局提供）

行程橫跨神戶、香川、愛媛與廣島等地，深入17座島嶼紀錄藝術行動與生社區生活的共生樣貌，最終以團隊提案方式發表成果，展現青年對「藝術、土地與永續」的思考。

入選成員橫跨全台，包括新北淡水商工餐飲科、光復高中多媒體設計學程、復興商工廣告設計科及高雄餐旅大附中應日科、台中清水高中、彰化女中、台北復興高中戲劇科及實驗教育學生等。

畢業於新北復興商工的黃思叡分享，走進瀨戶內海藝術現場，深刻感受藝術不只是展品，而是融入居民生活的日常語言；光復高中周柏宇同學則說，設計的價值在於與土地與人對話，期待返台後能將創意注入在地發展。

教育局表示，新北市長期推動技職教育國際化，每年支持逾200位師生海外見學，從跨域實作到國際策展，持續建構「出國見學、返校創生」的人才鏈結。期待在跨校成果發表會，青年能以青年創意、專業與社會責任為核心，從瀨戶內海到台灣，讓世界看見新生代的夢想能量，也看見新北培育頂尖人才的行動力。

