20億大台中轉運中心上樑！「7轉7接」拚115年底啟用

斥資逾20億打造，大台中轉運中心上樑拚115年啟用。（林弘笙攝）

台中市政府斥資超過20億元推動的「大台中轉運中心興建工程」，19日舉行上樑典禮，該轉運中心完工後，將整合鐵路、客運、捷運、公車及汽機車、計程車、自行車等運輸系統，達成「7轉7接」的轉運功能，並規劃506格汽車停車位、1469格機車停車位；工程預計於民國115年上半年完工、年底啟用，為舊城區注入新動能，帶動區域經濟再升級。

市府祕書長黃崇典表示，大台中轉運中心透過「藍帶」動線串聯車站、轉運設施及周邊商業空間，可望帶動整體發展，目前工程進度已達8成，預計115年7、8月啟動營運招商，未來上層規劃簡易餐飲空間，下層為轉運站及停車設施，對車站專區發展具有關鍵意義。

廣告 廣告

交通局局長葉昭甫指出，大台中轉運中心完工後除地下規劃506格汽車停車位、1469格機車停車位，並設有12格大客車停靠區外，近7年市府也持續推動東區與中區交通與停車建設，包括今年啟用的第二市場停車場提供逾400格車位、東區綠德停車場約300格，以及整修後重新啟用、具30年歷史的台中公園停車場約400格，累計已新增超過2000格停車位，有助提升舊城區停車便利性與觀光動能。

市議員陳雅惠說，19日出席上樑典禮感到相當欣慰，象徵工程逐步完成，也期待新建設落成後，能成為帶動舊城區整體建設的重要引擎，進一步活絡地方發展，為區域注入新動能，讓城市環境與生活品質持續提升。

更多中時新聞網報導

勞保修法 拚最終給付責任入法

林光寧病逝 女婿蕭敬騰忍悲工作

江宏傑被拱湊對范姜彥豐 直呼「很有創意」