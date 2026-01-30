20億毒品堆滿浴室企圖海上滅證 新造海巡艇強攻登檢立功

行政院長卓榮泰（左3）南下視導海巡查獲的大批企圖闖關進台灣的大批毒品。（丁治綱攝）

一艘坦尚尼亞籍貨輪「金昌隆號」夾帶高達1.3公噸的毒品企圖闖關，海巡署艦隊分署獲報後，出動剛加入服役的新造巡防艇PP-10096，在東沙島南方海域展開海上攔截。面對船員瘋狂拋包滅證並拒絕停船，海巡人員果斷擊發聲爆彈示警，強行登檢後發現大量毒品竟然直接堆滿船上的房間與浴室，市值估計超過20億元。

去年6月底，據美國緝毒屬的情資，高雄海巡隊PP-10096艇搭載專案小組，在高雄港西南330浬處攔截到該目標貨輪，當時船員眼見海巡逼近，先是佯稱機械故障在海面繞圈，實際卻忙著將一袋袋毒品丟入海中，海巡人員眼見強靠無效，立即擊發聲爆彈威懾，隨即展開強行登檢，當場在住艙內查獲53袋毒品，並在海面撈回5大袋殘袋。

經清點，這批毒品包含26.5公斤安非他命及1273.36公斤愷他命，數量之巨令人咋舌，足以提供200萬人次吸食。行政院長卓榮泰今日特地南下高雄頒發加菜金，並在那艘立下大功、服役僅一年的海巡艇船模上簽名，嘉勉其成為國境最前線的「鋼鐵防線」。

海委會主委管碧玲指出，這次查獲量佔了海巡署去年度緝毒總量的一成，規模相當驚人。高雄地檢署目前已完成偵查，將涉案的2名台籍幹部及9名緬甸籍船員共11人，依違反毒品危害防制條例提起公訴。

卓榮泰除了表揚基層，也趁勢大酸立法院卡關預算，直指海鯤號潛艦已完成潛航測試，展現國產軍備實力。他強調，這艘百噸級巡防艇能迅速立功，證明國艦國造的方向正確，未來除了加強查緝，更核定海巡署增設第3名副署長，要求加強應對海域執法及國安任務。

