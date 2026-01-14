20元勇氣測試！中和早餐店推「三色豆奶茶」 實際口感曝光竟沒想像中可怕

中和一間早午餐店推出三色豆奶茶，掀起網路熱烈討論。（翻攝threads@xinle20200324）

新北市中和一家早午餐店近日推出「三色豆奶茶」，在奶茶中加入玉米粒、紅蘿蔔丁與豌豆仁，每杯售價20元，主打期間限定，店家甚至喊出「你可以不喝，但你一定要請你的朋友喝！」的標語，在網路上引發大量討論。

店家上週在社群釋出三色豆奶茶試喝的短片，畫面中老闆一臉糾結仍硬著頭皮喝下，被網友形容為「勇氣測試」。影片在社群平台擴散後，不少人留言直呼「這是什麼邪惡的東西」「奶茶也沒想到這輩子會跟三色豆組隊」，也有人開玩笑表示被標註就得請朋友一人一杯。

三色豆加奶茶 真的能喝嗎？

實際試喝後評價明顯兩極。有民眾表示奶茶本身味道尚可，但三色豆入口後帶出豆味與蘿蔔味，口感沙沙的，讓人難以形容；也有人坦言「沒有想像中可怕」，仍稱不上好喝。更多人則認為，這杯飲料的最大價值不在味道，而在話題性與整朋友的樂趣。

廣告 廣告

店家透露，截至12日下午，已有超過20人實際嘗試三色豆奶茶，平日大約能賣出10杯，假日則可達20到30杯，甚至有人一次買15杯請朋友「有福同享有難同當」。老闆笑說，喝了人生不會改變，但可能會改變你在朋友心中的地位。

更多鏡週刊報導

說一套做一套？小北百貨再爆簡體字布條 火速道歉：第一時間已撤除

BTS降臨高雄！網傳飯店公關群「集體關房漲價」 觀光局鐵腕蒐證：絕不寬貸

5-3=2還不對？國小數學題「花生湯圓剩幾顆」 判分引議！網噴：老師沒用腦