20公分恨天高超怕摔！黃妃開唱大玩「洗頭哏」價碼曝光 透露一唱這首歌就下班

黃妃「歌之饗宴」演唱會打破自己黃三首的封號，演唱超過10首歌曲。劉耀勻攝

三屆金曲台語歌后黃妃自26日起一連兩天在TICC開唱，一開場便以大紅鑲藍邊禮服震撼全場。向來幽默的她，在台上大方秀出高達20公分的「恨天高」鞋底，坦言走路小心翼翼深怕跌倒。

黃妃過去自封「黃三首」，這次挑戰整場演唱會，將演唱超過10首金曲，讓她直呼緊張到不行，就算有提詞機輔助還是怕唱錯。

大秀20公分高跟鞋 透露這首是「下班歌」

黃妃先以〈風塊哭〉開場，在聊天段落時，黃妃秀出自己的20公分高跟鞋，問台下觀眾「我今天漂亮嗎？」還虧大家：「你們沒吃飯嗎？」當觀眾席傳來想聽〈追追追〉的喊聲時，她忍不住大開玩笑：「我出道這麼久沒別的歌嗎？你們知道我通常一唱這首歌就下班了喔！」

黃妃蹬超過20公分的高跟鞋，走路都小心翼翼。劉耀勻攝

不過她還是滿足了歌迷願望，除了演唱〈追追追〉，歌單還包括了〈純情青春夢〉以及「布袋戲組曲」的〈非常女〉〈粉紅色的腰帶〉〈苦海女神龍〉，以及國語歌〈瀟灑走一回〉〈我的心裡只有你沒有他〉等歌曲。

演唱會後半，黃妃換上藍色禮服，演唱國語懷舊金曲。劉耀勻攝

曝光洗頭價碼 三屆金曲歌后狂吃醋

演唱會中黃妃也感性回憶起出道前的生活，自曝曾在美容院當洗頭妹，當時洗一顆頭只能抽20元，她打趣說：「現在身價不同了，洗一顆頭要收20萬！」

此外，郭忠祐已經是第7次登上「歌之饗宴」系列演唱會舞台，讓黃妃吃醋說：「我是三屆金曲歌后耶！怎麼我才第一次來！」郭忠祐則笑說：「那我想請教，我出了8張專輯，為什麼我一次金曲獎都沒入圍，妳可以教教我嗎？」

郭忠祐已經是第7次參加「歌之饗宴」系列演唱會，劉耀勻攝

郭忠祐、陳怡婷助陣 陷入80年代回憶殺

郭忠祐這次歌單選了許多80、90年代曲目，包括他母親喜歡的〈一剪梅〉〈塵緣〉，以及〈舊愛還是最美〉〈愛一個人好難〉等歌曲，帶領現場觀眾陷入陷入80年代的回憶殺！

陳怡婷繼《歌之饗宴13》主秀結束後，再次擔任《歌之饗宴14》的特別嘉賓，換上短裙演唱〈一路上的愛呀〉。劉耀勻攝

陳怡婷繼《歌之饗宴13》主秀結束後，再次擔任《歌之饗宴14》的特別嘉賓，其中〈一路上的愛呀〉描述她從18、19歲到現在的心路歷程。她也特地將原本的長裙換成短蓬裙，跟舞群一起載歌載舞。演唱會最後在黃妃演唱〈See You 啊囉哈〉的歡樂歌聲中結束！



