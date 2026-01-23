20具棺材墜谷恐怖畫面曝！墓園土石流釀慘況 民眾「齊腰深積水中」艱難行走

義大利克羅托內市懸崖邊墓園因連日暴雨引發土石流，部分棺木隨崖壁滑落至山谷，引發當地社群高度關注。（翻攝自X）

歐洲近日遭遇強烈暴風雨侵襲，義大利南部首當其衝。卡拉布里亞大區克羅托內市（Crotone）一座位於懸崖邊的墓園，因連日豪雨引發大規模土石流，導致墓園邊坡崩塌，約20具棺木隨著土石滑落至下方山谷，畫面曝光後引發外界震驚。

為何「克羅托內墓園土石流」會引發關注？

根據外媒報導，受災地點為克羅托內市的聖毛羅馬爾凱薩托墓園（San Mauro Marchesato Cemetery）。市府指出，豪雨導致地基鬆動，最終造成墓園結構無法承受而崩塌。市長拉賈尼（Vincenzo Lagani）對外表示，墓園受損對地方社群而言是一道沉重傷痕，不僅涉及公共安全，也觸及對逝者的尊重與情感層面。

克羅托內市政府表示，待天候條件允許後，將派遣具備專業攀岩與救援能力的人員進入地勢險峻區域，嘗試回收墜落的棺木，並評估後續修復工程。

暴風哈利影響多大？ 義大利多地拉高警戒

這波被稱為「暴風哈利」（Storm Harlie）的天氣系統威力驚人，義大利氣象單位已對西西里島、卡拉布里亞與薩丁尼亞等地發布紅色警戒。氣象預測指出，西西里島未來兩天累積雨量恐達300毫米，地方政府已宣布進入緊急狀態。

網路流傳的影像顯示，西西里島北部萊托揚尼鎮（Letojanni）在20日晚間遭洪水侵襲，街道瞬間化為激流，垃圾、家具、盆栽甚至汽車都被水流沖走。墨西拿市沿海地區同樣受創，強浪直接拍打港區道路，海水倒灌至建築物低層，行人只能在齊腰深的積水中緩慢前行。

歐洲暴雨不只義大利 希臘洪水奪命

極端天氣影響也擴及希臘。21日，雅典南郊傳出死亡意外，一名56歲婦女下班返家途中遭遇暴雨洪水，被湍急水流沖倒後捲入路邊停放的汽車底部，儘管現場目擊者嘗試協助脫困，仍因無法將頭部抬出水面而不幸溺斃。

希臘政府隨後對雅典、維奧蒂亞（Boeotia）及埃維亞（Evia）等地發布緊急警示簡訊，呼籲民眾避免非必要外出，並宣布部分地區學校暫停上課，以降低風險。

