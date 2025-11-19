20分心肺搶救壓斷肋骨！男星昏倒送醫住加護病房 首露面揭最新病況

娛樂中心／綜合報導

韓國藝人金水龍日前拍攝期間突失去意識昏倒，緊急送醫後恢復意識，是後在加護病房觀察中。他幸運撿回一命的他18日接受韓媒採訪，回想當下還心有餘悸，坦言「如果我身邊沒有任何人，我現在已經死了。」

根據《News1》報導，金水龍當天驚傳昏倒在拍攝現場，當下工作人員立刻聯絡救護車救援，所幸金水龍經過醫護人員的急救後恢復意識，但為了確保身體狀況，事後轉進加護病房接受更精密的檢查。如今金水龍18日接受韓媒採訪，回憶當天危急的情況，他當時是為了個人企劃拍攝前往加平，卻在拍攝期間突然失去意識倒下。

金水龍拍攝一半倒下，被送往醫院。（圖／翻攝自IG）

現場工作人員見狀立刻打給119，救護人員到場約莫實施20分鐘CPR（心肺復甦），長時間的CPR雖然導致他的肋骨被壓斷，但還好沒有留下腦損傷等後遺症，「實施20分鐘CPR還一直沒有意識的話，通常留下後遺症的狀況會很多，像我這樣沒事的人很稀少，我這程度（骨折）已經很幸運，如果是我一個人在開車發生這種事，那就真的會出大事了。」經過近1周治療，金水龍預計在20日出院。

