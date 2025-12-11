20分鐘收120則訊息 15歲少年輕生亡...父怒喊謀殺

美國一名15歲少年布萊斯，疑在遭受網路性勒索威脅和連環訊息轟炸後三小時輕生。（示意圖／Pixabay）





美國西維吉尼亞州一名年僅15歲的高中二年級學生布萊斯·泰特（Bryce Tate），於11月6日傍晚被發現死於槍傷。警方調查發現，就在他身亡前數小時，他成為了一起線上性勒索詐騙的受害者。

根據《People》報導，負責調查此案的當地警局卡納瓦郡警長辦公室（KCSO），透過數位鑑識實驗室調查指出，布萊斯在當天下午4點37分被「網路性勒索計畫鎖定」。這類詐騙手法，是透過脅迫受害者拍攝並傳送性私密照片或影片，隨後立即要求付款，否則就威脅將照片散佈給受害者家人和朋友。

布萊斯的父親亞當·泰特（Adam Tate）向《The New York Post》透露，詐騙者假冒成「當地一名17歲女孩」，先建立信任，甚至掌握布萊斯鍛鍊的地點、朋友資訊和就讀的高中，讓他誤信對方是同區的人。詐騙者先傳送了一名疑似是另一名受害者的少女不雅照片，接著要求布萊斯回傳。

當布萊斯回傳照片後，詐騙者隨即進行勒索，要求支付500美元。雖然布萊斯表示自己拿不出這筆錢，並提出願意支付身上僅有的「最後30美元」，但勒索者卻變本加厲，竟冷酷地指示他去輕生，宣稱他的「人生已經結束了」。

布萊斯的父親亞當悲痛地表示：「他們說這是輕生，但在我的眼中，這是百分之百的謀殺。」他將這些犯罪分子描述為「無神論的惡魔、懦夫，比罪犯還糟糕」。根據報導，布萊斯在去世前的短短20分鐘內，接到了詐騙者多達120則訊息的猛烈轟炸。亞當表示，密集的訊息是一種戰術，旨在強迫受害者持續關注手機螢幕，讓他們完全無法分心或尋求外界幫助。

亞當向當地媒體強調，這些騙徒利用持續不斷的威脅、孤立戰術和捏造的恥辱感，在短短數小時內就讓受害者相信他們的世界已被徹底摧毀。儘管布萊斯一家人關係親密，擁有開放的溝通環境，但亞當仍感嘆：「這還不夠。」他呼籲所有家庭都必須意識到這種威脅，並與孩子進行溝通與交流。

這起案件，現已轉交給位於匹茲堡分部的聯邦調查局（FBI）介入調查。為了防止更多悲劇發生，亞當目前正與西維吉尼亞州議員們積極遊說，推動通過一項名為「布萊斯法案」（Bryce’s Law）的網路霸凌法案，旨在對導致自殘或自殺的網路犯罪制定更嚴厲的懲罰。

卡納瓦郡警長辦公室的警長伯恩斯（Jeremy Burns）建議，保護孩子的方法之一是確保他們的社群媒體個人資料設定為私人，並要求他們必須授權才能追蹤。國家失踪與被剝削兒童中心（NCMEC）的數據顯示，僅在2024年，兒童性勒索的報告就超過33,000起，凸顯了此類犯罪的普遍和嚴重性。

