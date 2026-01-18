20分鐘秒殺！林智鴻春聯現場變「明星臉見面會」

▲林智鴻發「台灣尚勇」春聯，志工激似賴清德、蔡其昌！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員林智鴻今（18）與全國200處據點，同步響應中華職棒會長、立委蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，吸引許多民眾一早便在他服務處前大排長龍，20分鐘內便將春聯全數掃光。現場除林智鴻親自發送外，更有長相激似蔡其昌以及總統賴清德的志工協助發放，令現場民眾一度以為是「本尊」親臨現場，差點要喊「總統好、會長好！」，直呼「怎麼那麼像」！

去年因中華隊2024年「世界棒球12強賽」勇奪冠軍，「台灣尚勇」春聯頓時眾人爭搶，一張難求，熱潮持續至今，此次全國各據點於18日上午11時同步限量發放，林智鴻響應之餘，為了給來索取的民眾一個驚喜，特別安排他兩位「政治明星臉」好友，分別是「少年賴清德」苓雅區永康里長蔡長志，以及「鳳山蔡其昌」志工李侑霖。

蔡長志透露，不管在餐會或路邊攤，都有人覺得他「長得像總統」，連總統本人見到他都打趣說「我知道你！」而李侑霖的「像」則有蔡其昌「本尊認證」，蔡還曾幽默邀約能否當分身助選。縱然只是「長得像」，現場民眾仍紛紛與他們合照，也敲碗希望有天本尊和分身，能在鳳山來場「世紀大合體」。

▲領取台灣尚勇春聯大排長龍

林智鴻指出，12強奪冠後，台灣的棒球魂重新燃燒，蔡其昌功不可沒，非常期待在他與球員們的共同努力之下，今年經典賽中華隊依舊能有好的成績，大家也會繼續為他們集氣、喝采，而賴清德總統這段時間率領談判團隊，與美國談成15%關稅，讓台灣產業面對全世界競爭之際，復燃希望，因此今日特別邀請這兩位「明星臉」，一起把「台灣英雄」春聯送給大家，盼新的一年一同「馬到成功」。（圖╱林智鴻議員辦公室提供）