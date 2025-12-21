即時中心／温芸萱報導

前（19）日27歲嫌犯張文在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持長刀隨機攻擊路人，隨後墜樓輕生，共造成4死11傷，事件震驚社會。但就在全台都沉浸悲傷中的時候，網路上出現「中山砍人不揪」、「有人做了我想做的事」等模仿張文的貼文。對此，警政署刑事警察局表示，截至今（21）日共有20則相關貼文被查獲，已偵破3案、查獲3名涉案人，依法從嚴處置。

前日，27歲嫌犯張文在北捷台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，張文隨後墜樓自殺，造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，事件震驚社會。然而，卻有網友在社群平台上發「中山砍人不揪」、「真的有人做了我想做的事」等模仿張文的發言，引起警方關注與民眾恐慌。

廣告 廣告

對此，警政署刑事警察局表示，已啟動全國聯防專案，針對網路上散布恐嚇、揚言隨機攻擊的言論，一律依法追究。近來社群平台及討論區出現多起恐嚇、暴力威脅或宣稱將對公眾進行無差別攻擊的貼文與留言，已引發民眾焦慮，並對公共秩序與社會安寧造成不良影響。截至12月21日中午，共有20則相關貼文被查獲。

刑事警察局指出，為遏止此類言論擴散、降低潛在危害，已統合警察機關成立全國專案，針對散布恐嚇或宣稱將對不特定人實施攻擊的內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦的作為，從源頭防範風險，維護社會安全。

截至今日，專案已偵破3件案件，查獲3名涉案人，均依法從嚴處理。具體案情如下：

Threads留言「原計劃是板南站內…」，涉恐嚇公眾維安罪，新北市警察局於台中市清水區查獲張姓男子1名。 Threads留言「真的有人做了我想做的事」，涉恐嚇公眾維安罪，台中市警察局於桃園市中壢區查獲唐姓男子1名。 IG留言「中山砍人不揪」，涉恐嚇公眾維安罪，新北市警察局於三重區查獲彭姓男子1名。

刑事警察局再次呼籲，面對可疑貼文或留言，民眾切勿轉傳或附和，也不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應。

快新聞／20則「模仿張文」恐怖留言！刑事警察局：已偵破3案、從嚴處置

IG留言「中山砍人不揪」，涉恐嚇公眾維安罪，新北市警察局於三重區查獲彭姓男子1名。（圖／截自Threads）

快新聞／20則「模仿張文」恐怖留言！刑事警察局：已偵破3案、從嚴處置

Threads留言「真的有人做了我想做的事」，涉恐嚇公眾維安罪，台中市警察局於桃園市中壢區查獲唐姓男子1名。（圖／民視新聞資料照）

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話：即刻追查、從嚴處置

更多民視新聞報導

到處都有模仿犯？網路驚現多則「無差別攻擊」貼文 刑事局出手了

網友社群嗆「真的有人做了我想做的事」引恐慌 警火速逮到1桃園男子

張文遺體23日解剖 釐清是否受「這些因素」影響

