20坪退休宅翻轉成開放式可變空間，移動書房展現彈性生活

20坪的新成屋，是一對退休夫妻的夢想退休宅，屋主期盼的是一個舒適、靈活、能隨著生活節奏自由轉換的空間，而非侷限於傳統三房格局的制式框架。於是在預售階段便邀請蟲點子創意設計合作，進行客變與全新格局規劃，讓生活的想像從建築骨架就開始萌芽。



原本的格局為三間小房，入口一開門便直面廚房，不僅有「開門見灶」的風水疑慮，也壓縮了客廳的深度。設計團隊重新翻轉空間脈絡，將廚房移至公共區域，讓進門處轉化為兼具更衣與收納功能的玄關空間。重新調整後的動線，讓人回到家時能先卸下外出衣物與包包，再進入生活主場域，讓動線更合理也更有儀式感。



新的玄關以簡潔的調性呈現，結合電子衣櫥、落塵區與換鞋椅功能，透過木地板與霧面磁磚的交錯拼接，再以櫃體與石材的縫隙界定出空間層次。開放式廚房結合中島與餐桌，則以暖色薄磚和地磚統一語彙，旁邊隱藏兩座冰箱，使機能與美感兼具。



客廳是整體的核心，設計師拉高天花高度，並讓電視牆分割線延伸至頂，融入光膜照明，使視覺更顯開闊。暖灰色藝術塗料的牆面，襯托出屋主珍藏的B&O音響，展現低調卻精緻的質感。

而書房則為最具巧思之處，這個可滑動的櫃體成為一個移動盒子，在需要書房時能展開成獨立空間，不用時則收回牆邊，讓整體視覺恢復開闊；當書房收起時，主臥與客廳可自然串連，形成一室通透的大空間。另外，主臥以皮革包覆床頭板增加質感，並用可拉合的門片遮蔽窗戶，兼顧隱私與光線調節。

