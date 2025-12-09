20坪預售屋以灰色混搭木質，讓北歐的從容走入日常

編輯 張若蓁 |圖片提供 無設計 空間制作工作室

這間20坪的預售屋為無設計 空間制作工作室於新竹竹北的新作，整體設計以清新的北歐風為主軸，先將整體格局展開，再輔以淺灰、暖白搭與局部點綴的木質元素，將北歐居家的高互動、高採光與寬敞感受化為現實。



原玄關存在穿堂煞與隱私疑慮，選擇先以六角磚框定落塵分野，再於朝窗位置增設一道屏風，阻斷視線的同時引入採光，化解疑慮又不壓縮空間感。進入公領域，開放式概念繫起客廳與廚房間的互動，通透視野也增添居者之間的互動性。公領域收納選擇採用儲藏室設計滿足，再透過隱藏門手法與牆面調和，空間美學與實用機能完美並存。客廳電視牆利用斜切線條與儲藏空間的牆面銜接，灰色特殊漆點綴內斂紋理，燈光設計採用間接照明呈現，讓整體氛圍變得更加柔和溫潤。獨立廚房利用玻璃拉門分隔，確保公領域的美觀，也避免油煙侵擾。廚房內以L型動線梳理，並預留放置電器的空間，讓廚房機能條條有理。



主臥室床頭牆由灰色與木質拼接，凝塑沉穩氛圍，梳妝台身兼床頭櫃機能，在有限的空間裡將坪效最大化。雙面採光利用風琴簾遮擋，在隱私與採光間取得平衡。獨立更衣間選用隱藏門調和，隔牆材質則選用玻璃取代隔間板材，將採光引入更衣間內，悄然放大空間感，也提升舒適度。次臥天花存在樑壓床疑慮，設計師巧用弧形修飾，視覺上也變得更柔和。



半開放式書房捨棄傳統的實牆，以半高牆搭配清玻璃取而代之，不僅保留了獨立空間的分隔性，同時也展現出開放式設計的互動感與通透感，進而在視覺上放大了整體建築的尺度。書房內部局部地坪架高，藉由高低落差來清楚界定兩個辦公區域，形成隔而不斷的巧妙效果。當親友來訪時，這個空間更能靈活轉換為臨時客房，讓日常使用更具彈性。

無設計 空間制作工作室／吳曜宇

地址：新竹縣竹北市隘口三街267號

電話：03-6583159

Email：nonedesignco@gmail.com

網站：http://www.nonedesignco.com

