20多尊媽祖齊聚阿里山！首搭小火車「栩悅號」 陳世凱：史上第一次

記者鄭玉如／台北報導

嘉義縣新港奉天宮、阿里山國家風景區管理處舉辦「阿里山神旅行」，臺澎金馬海神媽祖齊聚北門站，交通部長陳世凱也到現場參與活動。（圖／翻攝自交通部長陳世凱Threads）

嘉義縣新港奉天宮與阿里山國家風景區管理處聯手舉辦「阿里山神旅行抵嘉」活動，今（19）日上午臺澎金馬地區的海神媽祖齊聚嘉義北門火車站，搭乘阿里山林鐵小火車「栩悅號」。交通部長陳世凱也到場見證，並表示「史上第一次！多尊媽祖婆搭火車上山去郊遊」。

新港奉天宮在臉書粉專提到，今日來自臺澎金馬的海神媽祖，與新港奉天宮四街祖媽，齊聚嘉義北門火車站，搭上阿里山林鐵小火車「栩悅號」，前往山林為阿里山祈福，以「開臺媽祖號帆船」作為意象，象徵海神媽祖乘風破浪而來，再由森林鐵路接手，將祝福從海洋送入山中。

登車儀式吸引不少信眾到場送行，現場氣氛熱烈，交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀與奉天宮董事長何達煌等人，也都到場參與。

陳世凱在臉書發文表示，「史上第一次！多尊媽祖婆搭火車上山去郊遊，這不是繞境，而是一場前所未有的『神明小旅行』。來自馬祖、金門、新港奉天宮等地，20多尊媽祖神尊齊聚阿里山，一起上山郊遊，媽祖搭過船、坐過飛機，但媽祖婆同時『搭林鐵上山』絕對是第一次！」

陳世凱進一步說，「這幾天，媽祖婆將和信眾一起迎接阿里山日出、走訪太平雲梯、在森林遊樂區停轎休息，用最貼近生活的方式，為台灣觀光注入溫暖，也為地方祈福。歡迎大家跟著媽祖婆的腳步，一起上山走走、看美景，收下這份山林的祝福」。

