20多年居無定所 土地公生氣自毀福德祠? 因緣際會找到新福德祠

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一直居無定所的中市南區「工學福德祠」將擁有自己的「新厝」！卻有一段神奇的故事。

2002年樹義里分成樹義里及工學里，台中人一直一里一個福德祠的觀念，因此工學里成立「工學福德祠」，暫放置在大慶路一處畸零地；工學福德祠總幹事黃元澈表示，工學里是新里，募款建廟較不易，土地公在里內四處飄泊，一下子放置的爐主家中，一下子放置某處，直到有一位地主願意提供大慶街一處畸零地，管委會便搭建鐵皮屋，暫放置一處里畸零地，20多年來，一直都沒有屬於自己的廟。

直到2023年6月福德祠突然發生大火，整個付之一炬，連土地公神像也燒成灰，廟方覺得土地公生氣了，便努力找地點，要為土地公蓋廟。

此時，工學北街的一個地主，表示願意出租一間空屋，但只租不售，半年後，管委會感受到土地公希望能長久居於此，因此向地主反映，希望能夠出售，但地主一開始拒絕，但過了幾日，地主竟同意出售。

黃元澈詢問原因，地主表示，在福德祠起火前幾個月，現在福德祠承租處有三個租戶，分別是開美甲店、包子店，二樓還有雅房出租，當時地主有意向美甲店提高租金，但奇怪的是美甲店不租後，包子店也不租，連二樓雅房戶也不租。

地主在拒絕出售後，跟妻子在談論此事時，突然想到三戶不約而同退租後，大慶路上的福德祠就整個燒起來，顯見此處是土地公要的地點，若是再租給一般人，可能也不會長久，因此決定出售給管委會，即使身為福德祠的總幹事，黃元澈也覺得真的太玄了。

現今工學福德祠不但有了新居，日前也娶了土地婆，展開人生新頁。

工學福德祠曾暫居大慶街，在一場大火後神像全燒毀，廟方另鑄金身。(記者蘇金鳳攝)

工學福德祠將重建，不但將有新居，日前也娶了土地婆。(記者蘇金鳳攝)

