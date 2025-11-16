20多年老友交易「彩虹菸」 苗栗男4度代購獲利、分享吸食 判刑10年半

男子4度幫認識20年的老同學代購毒品，被苗栗地院法官判刑10年半。

住在苗栗的劉姓男子，替相識逾20年的好友多次「代購」俗稱「彩虹菸」的混合型毒品，4次向上游買入後轉交給友人，賺了4千元報酬與共同吸食機會。苗栗地院法官認定，劉男行為構成販賣第2級毒品，且涉及多種級別毒品混合，每次犯行皆屬獨立的販賣行為，合併應執行10年6月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，劉男在前年的11月1日、5日、15日及19日，4度以相同價格取得含安非他命、「α-吡咯烷基苯異己酮」及「去甲麻黃鹼」等第2到第4級毒品的「彩虹菸」，再轉手交給綽號「阿東」的男子；劉男雖承認有拿藥給阿東，但否認販毒，堅稱兩人是共同湊錢購買，只是由他出面向藥頭取貨，事後兩人分著吸。

廣告 廣告

然而，「阿東」到庭時稱，他因聽聞友人吸過彩虹菸，才向劉男詢問是否能代拿，「阿東」說並不知道劉男向誰買，也無合資情事，交易全靠 LINE 聯絡。法官比對雙方供詞與查扣資料後，認定阿東說法具可信度，加上兩人自國中相識、交情深厚，無誣陷動機。

法院最終認劉男連續四次以代價提供毒品，屬販賣行為，且混合不同級別毒品，依原則各自論罪；並考量他事後否認犯行、經濟與生活狀況等因素，4罪各判10年3月，定應執行刑為10年6月。



回到原文

更多鏡報報導

苗栗女童遭虐傳聞延燒 縣府深夜闢謠 鍾東錦：錯假訊息已重創六口之家

影印店員工不滿遭佔車位 持木製武士刀闖鴨肉店理論爆衝突 警方介入偵辦

彰化清晨大樓火警17人嗆傷 疑機車燃燒火舌竄樓梯 11個月女嬰驚險脫困