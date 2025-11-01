20多歲川菜師傅罹大腸癌 譚敦慈：飲食習慣害的

大腸癌長年高居台灣癌症排行榜首位，根據國健署統計，每年新增病例高達1萬7千人，且罹患年齡層有逐漸下降的趨勢，「無毒教母」譚敦慈表示，表妹婿才20多歲就罹患大腸癌，推測和飲食息息相關，包括烹調喜歡添加辣油、特別愛吃豆腐乳等醃漬發酵品，她提出飲食4少原則預防，如少吃燒烤食物、少高溫烹調、少吃醃製食品、少碰不新鮮食材，強調自己不會碰。

譚敦慈近日於談話性節目《健康晚點名》指出，表妹婿是川菜師傅，年僅20多歲就罹患大腸癌，平時料理多以重油重鹹為主，烹調時幾乎離不開辣油；也特別喜愛豆腐乳、豆瓣醬等醃漬發酵食品，使身體長期暴露在亞硝酸鹽等致癌物之中，恐為疾病主因之一，讓她感嘆，這樣的飲食習慣若長期維持，腸道負擔極大，應引以為戒。

譚敦慈說，家中多年奉行「清淡、少加工」的原則，餐桌上幾乎不出現任何醃製或發酵類食品，包括豆腐乳、火腿、臘肉等，她也引用世界衛生組織（WHO）的研究說，醃漬食品中常含亞硝酸鹽及其他致癌化合物，若長期攝取，將增加腸胃道癌症風險，為了減少暴露在致癌因子下，維持天然、原型飲食是最根本的防護方式。

至於如何預防大腸癌，譚敦慈提出「4少原則」，包括少吃燒烤食物、少高溫烹調、少吃醃製食品、少碰不新鮮食材，提醒大腸癌雖然可怕，但透過良好的飲食與生活習慣即可有效降低風險，也建議民眾多攝取蔬果、養成規律排便習慣，保持腸道健康，並定期進行糞便潛血或大腸鏡檢查，早期發現、早期治療，才能遠離癌症威脅。

