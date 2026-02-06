20多歲年輕人「還想買房嗎？」 內行人點關鍵：房子是資產不是消費

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣房價居高不下，讓不少年輕世代對「買房」這件事感到猶豫。近日一名網友在Dcard發文提問，坦言面對現實房價，有時會覺得即使努力一輩子，也不一定能買到屬於自己的房子，想知道同樣是20多歲的年輕人，是否仍會把買房視為人生目標之一。貼文一出，引發熱烈討論。

台灣房價居高不下，讓不少年輕世代對「買房」這件事感到猶豫。（示意圖／Unsplash）

原PO表示，身邊長輩常認為「有房才算穩定」，但他也忍不住思考，人生真的非得被房貸綁住不可嗎？因此他好奇發文詢問，現在的年輕人是否還會把買房當成人生必須完成的清單之一。

對此，網友看法不一，有支持買房的人分享經驗，認為提早進場反而安心，「我26歲跟老婆一起買的，兩個人負擔其實蠻輕鬆的，自己一個人我也買不起」、「29歲買房，買房真的是人生最快樂的選擇，瞬間覺得解鎖了某個成就，也覺得自己好像壓力沒那麼大了」、「房貸最多讓你繳40年，老了還有機會辦以房養老貸款；但租屋租金你要繳一輩子還一無所有，我投買一票」。

不過，也有不少人持保留態度，直言不想被房貸綁住，「不會買，等繼承」、「盤子價買不下去」、「不會，努力一輩子也不一定買的了房，乾脆自己快樂一生就好」，也有人用投資的角度表示，「買房是買資產，不是消費，你把薪水都拿去買0050也不會覺得自己的人生被綁死在0050上了，因為是可以出售的。如果房子買了不會漲，不如用租的」。

