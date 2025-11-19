20多歲新人工作態度不佳！全場一看：有來就很好了

生活中心／倪譽瑋報導

鄉民分享，聽到人資在聊八卦，有位繼承家產8500萬的新人，其工作態度不是很好。（示意圖／資料照）

近期一則職場八卦引發眾人熱烈討論，有位約20到30多歲的新人，被人資議論工作態度不好，但這位新人繼承了財產8500萬，人資經理認為有PR90（高於90％的人）。一派網友認為這應該是開玩笑，也有許多人仔細探討，8500萬如果是動產，可謂相當龐大的資金，恐怕不只PR90「一堆人一輩子都賺不到」、「有8500萬還想去上班，態度算很好了」。

近期鄉民在PTT發文分享，自己在公司的人資部門聽到人資們在聊八卦，有一位新進的8年級（出生於民國80至89年者）員工，其繼承家產8500萬，但工作態度不是很好。人資經理認為，8年級繼承8500萬「PR有90」，但原PO對此說法疑惑，「真的有嗎？畢竟台灣臥虎藏龍」。

廣告 廣告

許多網友仔細探討PR，「PR99了，靠投資一輩子不愁吃穿」、「PR90的家戶門檻是5000萬欸，99好嘛」、「看是不動產還是動產，如果是動產的話，PR絕對超過99」、「含不動產的話不知道，純動產的話99吧」、「8500萬房子蠻有可能的吧」。

此外，一派人認為該案例應屬八卦或開玩笑，「他說8500就相信喔，怎不說8兆」、「PTT人均上億美元資產，這太弱了。」但還是讓眾多鄉民震驚，「8500萬，一堆人一輩子都賺不到」、「他肯上班很上進，要和他當好朋友才對」、「8500萬在那間公司一輩子都賺不到」、「有8500萬還想去上班，態度算很好了」。

更多三立新聞網報導

週六小雪！多重衝擊恐爆發 6星座有小確幸

挑釁？日本人「用音響放館長咆哮聲」驚動中國大使館

花半年拚進高薪外商！他做3個月「直接拋棄月領25萬」回老家

神奇飯店派「獅子」進房叫人起床 一晚2700旅客搶爆

