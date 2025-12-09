20多歲男下面狂飄起司味！女友怒了：Ｘ腰我吃到垢

生活中心／綜合報導



許多情侶們在交往期間都會發生親密關係，但若在事後發現「私密處感染」務必前去就醫，並找出關鍵原因！近日知名泌尿科醫師顧芳瑜就分享一則病例，有對情侶因女方私密處不斷感染，懷疑是男方包莖導致，不料醫生一推開包皮就發現「佈滿硬化的垢」，還飄出「藍紋乳酪」的味道，女方更是氣得爆粗口喊「原來我上次吃到的是垢！」讓診間一陣尷尬。





泌尿科醫師顧芳瑜8日透過Threads發文，表示這天1對20多歲的情侶來看診，主要是因為女生私密處反覆感染，卻找不到原因，懷疑是男友包莖的問題導致，醫生見狀便詢問男方「先生你平時會清洗嗎？」，男方則回「會啊，我洗澡都會用水沖」，在得知男方有清洗的習慣後，顧芳瑜醫師本想說應該還好，沒想到一推開他包皮後，一陣濃烈「藍紋乳酪」的味道瞬間飄滿診間。

除此之外，男方生殖器上更是「佈滿硬化的垢」，醫師驚訝形容「像是大岩蛇…」，並提醒男方「先生你裡面太多藏污納垢了」，此話一出讓一旁的女友當場傻眼，甚至爆粗口喊「X腰喔！原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣…」，讓診間氣氛相當尷尬。

文章曝光後，網友們紛紛傻眼表示「吃東西滑到這篇，要吐了，不是各位男生們拜託好好洗好不好！」、「為什麼沒有發炎化膿…這陳年不感染也太厲害了」、「超噁爛！身而為人有良好的衛生習慣跟日常身體的清潔不是『超級基本』的事嗎？！」、「睡覺前看到這篇要做惡夢了，還是會夢到起司？」、「女生的身心靈都受到傷害了…」、「這種人怎麼可以交到女友」。









