20多歲男憲兵虐貓撞牆致死還拍片PO網 遭判有期徒刑2月

新北市一名林姓男子將貓凌虐致死，遭判有期徒刑2月。（圖／翻攝自Dcard）

新北市一名20多歲林姓男憲兵涉嫌將貓凌虐致死，不僅多次掐貓撞牆、摔貓，還將施虐過程PO上網，遭網友轉發揭露後，警方便直接前往營區外埋伏逮人。案經新北地院審理，法官依故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，判他2月徒刑，併科罰金25萬元，有期徒刑得易科罰金6萬元，罰金可易服勞役，全案可上訴。

今年（2025年）5月中旬，Dcard、臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」均有網友轉傳林男虐貓影片，新北市議員蔡淑君也接獲民眾檢舉稱，林男將貓咪數次甩飛、撞擊牆壁及掐壓脖子後死亡。

判決書指出，林男在2024年10月29日將貓咪「小麗」買回家，同年12月23日深夜11時許，林男徒手掐住小麗脖子數次，不顧貓咪掙扎慘叫，再將貓咪自後頸拎起撞擊牆壁數次，讓貓咪自牆壁上摔落地面，貓咪因而抽搐及劇烈喘息，林男接著用手機錄下相關虐貓影片，傳送給軍中班長觀看，後續更以不詳方式接續加以虐待，致該貓咪於2025年2月25日身亡。

直到2025年5月，有網友轉貼林男虐貓影片後，新北警方鎖定其身分，前往營區外逮捕退役的林男。林男於警詢及偵查時坦承自己曾虐貓，但辯稱小麗是自己偷跑出門，等他找到小麗時，小麗已經被車撞死。

獸醫判斷，小麗是嚴重內出血合併全身癱瘓，導致呼吸衰竭而亡，且小麗四肢、全身並沒有骨折，死亡型態不像遇到車禍；雖然小麗除戶證明上寫著「意外死亡」，但意外有分2種，一是單純意外，二是故意意外，如果是「故意意外」就是虐貓致死之事實。

檢方認為，林男傷害小麗致其傷重死亡，該貓隻當下所承受之心理恐懼及身體痛苦非常人所能想像，且林男犯後始終否認犯行，供詞避重就輕，毫無悔改之意，顯見其惡性非輕，請求法官從重量刑。

法官審酌，林男藐視動物生命、手段殘忍，但考量到林男改口坦承犯行、無前科，限擔任理貨員、每月需負擔3萬元債務且要撫養母親等情狀，遂依故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，判林男2月徒刑，併科罰金25萬元，有期徒刑得易科罰金6萬元，罰金可易服勞役，全案仍可上訴。

