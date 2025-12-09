20多歲男私密處沒洗乾淨「變大岩蛇GG」 女友驚：原來上次吃到垢

泌尿科醫師顧芳瑜分享，一對情侶因女方私密處反覆感染就醫，他檢查後，懷疑是男方私密處清潔沒有到位所致。（示意圖，非當事人，Pixabay）

泌尿科醫師顧芳瑜分享，一對20多歲情侶因女方私密處反覆感染就醫，懷疑是男方包莖導致感染頻繁。沒想到檢查時，醫師一推男方包皮內側，竟撲鼻而來一股「藍乳酪」味，並發現大量硬化垢狀物，形容像是「大岩蛇」纏繞，女子甚至驚訝表示：「靠邀喔！原來我上次吃到的是垢」，讓氣氛相當尷尬。

真的有清潔嗎？包皮內部藏多少污垢？

顧芳瑜在Threads上發文，因為女生反覆私密處感染，但卻找不到原因，因此他懷疑是包莖問題導致。經詢問後，男方自稱洗澡時會用水沖洗，但包皮內部清潔明顯不足，堆積的垢物不但造成異味，也可能是女方私密處反覆感染的元凶。

顧芳瑜幽默地說：「你裡面太多藏污納垢了！」讓男子女友驚訝表示：「靠邀喔！原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣…」。

包莖問題該如何處理？割包皮是不是唯一解？

顧芳瑜提醒，包莖容易藏污納垢，若清潔不完全容易引發反覆感染，嚴重者可能影響雙方健康。他建議男性朋友若有類似情況，應盡早就醫檢查，並視情況考慮割包皮手術，避免造成更多困擾。

這起案例提醒男性，私密處清潔不能只靠「用水沖洗」，更要注意包皮內部的清潔保養，守護自身及伴侶的健康。

不少網友看完後直呼快吐了，「女生的身心靈都受到傷害了……」「覺前看到這篇要做惡夢了」「吃東西滑到這篇，要吐了orz不是各位男生們拜託好好洗好不好！」

