20多歲男驚見菜花！沒性行為也中？健身房這行為嫌疑大
一名20多歲男子自摸發現會陰部位長出一顆顆小肉芽，愈長愈多，嚇得他趕緊就醫，檢查後診斷為感染菜花。男子崩潰表示，自己母胎單身，從未有性行為，僅定期上健身房運動。醫師推斷，男子可能因接觸到不潔的健身器材或毛巾而感染病毒。
男子自行摳除小肉芽 卻愈長愈多
大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，這名男子前來就診時自述，日前在會陰部摸到一顆顆的小肉芽，起初他用手自行摳除，沒想到摳破後卻愈長愈多，於是趕緊就醫。醫師進行內診時發現，男子的陰囊跟肛門間長了至少16顆菜花，最大直徑約1公分，一度懷疑男子可能有男男間的不安全性行為，但仔細檢查後，除了會陰，其他如肛門口、陰莖、陰囊上都沒有發現菜花。
看更多：85歲嬤洗澡驚見菜花！沒性行為也會中？醫：這類人要小心 復發率最高達75％
潔身自愛、不菸不酒竟感染菜花
聽到醫師診斷結果，男子相當震驚，難以接受自己竟感染菜花。他直呼「怎麼可能！」強調自己非常潔身自愛，從未談過戀愛，也沒有不良嗜好，不抽菸、不喝酒，從沒去過聲色場所，更沒有上網尋求一夜情，完全不明白為何會感染菜花，覺得非常無辜。
疑在健身房接觸不潔器材或毛巾而感染
黃品叡醫師請男子仔細回想，是否曾出入不安全的場所。男子表示，自己生活很單純，下班後最常去的地方就是健身房，平均每周至少去3天。每次到健身房都會做重訓，拿啞鈴訓練時會摩擦到會陰部位，加上自己穿的運動褲較透氣，長菜花的部位正好在摩擦處。此外，他也會使用健身房的毛巾，懷疑因此遭受感染。
看更多：換妻換夫聯誼在疫情後活躍 事後擔心？醫曝一對夫婦跨區就醫 就怕性病上身！
菜花感染初期不痛不癢 易錯過黃金治療期
黃品叡表示，菜花的潛伏期很長，從感染到出現症狀可能需要數周到數月，感染初期生殖器或肛門附近會出現一些扁平突起的淡紅色丘疹，通常不會痛也不會癢，也沒有異味，很容易錯過黃金治療期。他提醒，民眾萬一不慎感染，切勿諱疾忌醫。
公廁馬桶、泡溫泉、游泳池都可能有感染風險
黃品叡表示，菜花最常見的感染途徑是性行為，但如果皮膚有破皮，接觸到受汙染的表面，例如公廁馬桶、泡溫泉、游泳池等場所，也有機會受到病毒感染。他建議患者應將內衣褲全部更新，並在電燒治療後3個月回診追蹤，以避免再度復發。
單一性伴侶、沒有性生活的人 也可能感染HPV
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人指出，研究已證實，包括俗稱「菜花」的生殖器疣，及女性子宮頸癌、男性頭頸癌、肛門癌與人類乳突病毒HPV感染有密切關係，即使是單一性伴侶，甚至沒有性生活的人，也可能感染HPV。
看更多：如何自保性病不上身？專家曝保險套未能百分百不染性病 還有2件事要防範
婁培人表示，HPV的主要傳播途徑是性行為接觸傳染，若人體唾液裡帶有HPV，有可能透過飛沫附著在環境或物品上，若接觸者剛好有傷口，或免疫力低下，就可能感染。研究顯示，近2%國人的唾液裡帶有HPV，男性的檢出率較女性來得高。
HPV與菜花、子宮頸癌、頭頸癌有關 打疫苗可預防
婁培人強調，接觸到HPV不一定會感染，即使感染也不一定會發病，但可能在不知情的情況下成為帶原者，將病毒傳播給他人。台灣自今年9月起將國中男生全面納入公費HPV接種對象，基於防癌、防治性病的立場，他也建議18歲以上成人，不分男女，可自費接種HPV疫苗，為自己及伴侶提供更多保護。他說，他也鼓勵自己的子女接種HPV疫苗。
看更多：打疫苗防癌症！口腔癌、子宮頸癌從頭阻斷 男女都打HPV疫苗9月上路
◎ 圖片來源／大千醫院提供
◎ 資料來源．諮詢專家／黃品叡醫師．婁培人醫師
更多健康2.0報導
4情況恐讓你「胃不保」！醫教你用4招管理胃部健康 預防勝於治療
缺牙不補恐「腦退化」？日研究：失智風險飆1.6倍！醫籲做「這件事」救大腦
3成國人高血脂不自知！健保砸1.13億元加強照護 3.4萬人受惠
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 15 小時前 ・ 4
每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效
每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 6
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥
衛生福利部石崇良部長於今(20)日說明，昨(19)日臺北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量，這款竟是熱量殺手
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
吃麵比吃飯更傷腎？全台250萬慢性腎友注意：吃麵負擔是飯的3.5倍…這些健康食物也中標
台灣的慢性腎臟病盛行率約10.6%，估計有250萬人。換算每10人就有1人的腎功能是受損的，腎指數下降（這我指的是eGFR，估量值腎絲球過濾率）幾乎是不可逆，能做的就是不再讓腎指數往下掉。但你知道嗎？對慢性腎友來說，一樣是主食，「吃麵比吃飯更容易傷腎」……幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統
2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
她「乳房腫塊摸起來會動」10 年後確診乳癌！ 醫警告「這個迷思」害慘很多人
「腫塊摸起來光滑、可移動，應該是良性的吧？」這個迷思，可能讓你錯失黃金治療期。一名70歲廖姓婦人，早在十年前就摸到乳房內有一顆腫塊，因為觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，所以沒有特別在意，也未定期追蹤。直到近期腫塊變大變硬，才前往醫院就醫。經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片結果確診為乳癌，讓她後悔不已。 7旬婦人自我觸診判定良性腫瘤未追蹤 10年後確診為乳癌 乳房外科李育嘉醫師指出，廖姓婦人的經歷並非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。李育嘉醫師強調：「觸診可以用來幫助發現異常，但絕對不能用來診斷。」只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖女士最終確診為浸潤性乳管癌，目前已安排化療合併免疫治療。此外，李育嘉醫師也觀察到乳癌有年輕化的趨勢，他分享門診中曾收治一位20多歲、無家族病史的年輕女性確診乳癌。李育嘉醫師說，有些人以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，這些都可能成為乳房健康的潛在風險。 定期檢查莫輕忽 早發現異常早治療 在診斷流程部分，常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 1
他們只是想活命「卻被輸進愛滋病毒」！10童確診HIV僅補助8萬元 家屬怒轟政府失職
根據NDTV與BBC報導，中央邦薩特納（Satna）地區日前被揭發5名年齡介於3至15歲的地中海貧血症兒童，在政府及私人醫療機構接受輸血治療後感染HIV。地方政府調查顯示，這些兒童曾接受來自多名捐血者的血液輸注，血液來源遍及不同血庫與醫療單位，總計涉及超過150筆輸血紀錄。事...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 4
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
別以為是眼睛疲勞！醫警告：「這些症狀」恐是虹彩炎發作 自行用藥更慘
眼睛突然紅腫、視力模糊還伴隨疼痛？小心！這可能不是普通的眼睛疲勞，而是「虹彩炎」找上門！ 虹彩炎早期識別指南 4個關鍵症狀 這種眼睛發炎疾病來勢洶洶，延誤治療可能影響視力。對此，眼科體系羅英源總院長就來教你認識虹彩炎的4大典型症狀，讓你能及早發現、及早治療。 1、眼睛紅腫充血，而且是「靠近黑眼珠」的紅不同於結膜炎整片泛紅，虹彩炎在角膜周圍特別充血 ，呈現環狀紅圈。這種「睫狀充血」是虹彩炎的招牌特徵，眼白靠近黑眼珠處會特別紅，看起來像戴了一圈紅色隱形眼鏡。 2、眼睛痛到受不了，尤其是「深層脹痛」虹彩炎的疼痛不是表面刺痛，而是眼球深處的鈍痛、脹痛，有時還會痛到太陽穴、眉骨。症狀在光線較亮時會加劇(因為瞳孔收縮刺激發炎的虹膜)，有些患者形容「好像有東西在眼睛裡面脹著」，這種感覺超不舒服！ 3、看東西霧茫茫，視力突然下降發炎會導致眼內蛋白質滲出，讓視線變得模糊不清，就像隔著一層毛玻璃看世界。有些患者會看到光暈，或者覺得眼前有薄霧遮擋。視力下降程度因人而異，但通常會明顯感覺到「跟平常不一樣」！ 4、超級怕光，見光就想躲虹彩炎患者對光線異常敏感，即使是普通室內光線都覺得刺眼難耐！這是因為發炎的虹膜常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 1
健康男子捐精17年不知藏致癌基因 近200娃恐終身陷高罹癌風險
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】英國BBC報導揭露，歐洲一名男子捐贈精子長達十多年，期間在歐洲各國近200名孩子誕生，近期才發現其部分精子帶有高度致癌的基因突變。調查顯示，目前已知至少10名孩子確診癌症，甚至有人年幼夭折，其餘可能帶有突變的孩子，未來一生都將面臨高於常人的罹癌風險，事件震驚歐洲生殖醫學界。 捐精者2成精子帶TP53基因突變 已跨14國使用 本次調查由歐洲廣播聯盟（EBU）調查新聞網絡主導，包含BBC在內共14家公共媒體參與。BBC報導指出，這名匿名捐精者自2005年起以學生身分捐贈精子，前後長達約17年，共有67家生殖醫療機構使用，遍及歐洲14個國家。 男子本身健康狀況正常，當時也通過所有篩檢程序。然而，醫學檢測發現，其精子高達2成帶有TP53基因突變，而其他身體細胞無異常。TP53基因具有防止人類細胞發生癌變的作用，一旦失去功能，癌變風險將大幅提高。 受影響孩子罹癌風險達9成 已有多人病發 若受精時使用帶有上述突變的精子，孩子體內所有細胞都會攜帶此突變，形成「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni syndrome），一生罹癌風險高達9成，且常在兒童時期就發病，健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
腸道修復就靠「它」！穩血糖又有飽足感
生活中心／翁莉婷報導現代人經常工作忙碌，一不小心就忽略身體釋出的警訊，隔段時間到醫院做檢查時才發現健康出現問題，因此越來越多民眾開始注重「健康飲食」，為了遵守均衡營養會攝取營養豐富的六大類食物，同時減少油炸、多喝白開水，並搭配適量運動維持身體健康。醫師張家銘在臉書分享「1種類食物」可調節食慾、血糖，減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌發生機率。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話