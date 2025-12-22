20多歲男驚見菜花！沒性行為也中？健身房這行為嫌疑大

一名20多歲男子自摸發現會陰部位長出一顆顆小肉芽，愈長愈多，嚇得他趕緊就醫，檢查後診斷為感染菜花。男子崩潰表示，自己母胎單身，從未有性行為，僅定期上健身房運動。醫師推斷，男子可能因接觸到不潔的健身器材或毛巾而感染病毒。

男子自行摳除小肉芽 卻愈長愈多

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，這名男子前來就診時自述，日前在會陰部摸到一顆顆的小肉芽，起初他用手自行摳除，沒想到摳破後卻愈長愈多，於是趕緊就醫。醫師進行內診時發現，男子的陰囊跟肛門間長了至少16顆菜花，最大直徑約1公分，一度懷疑男子可能有男男間的不安全性行為，但仔細檢查後，除了會陰，其他如肛門口、陰莖、陰囊上都沒有發現菜花。

潔身自愛、不菸不酒竟感染菜花

聽到醫師診斷結果，男子相當震驚，難以接受自己竟感染菜花。他直呼「怎麼可能！」強調自己非常潔身自愛，從未談過戀愛，也沒有不良嗜好，不抽菸、不喝酒，從沒去過聲色場所，更沒有上網尋求一夜情，完全不明白為何會感染菜花，覺得非常無辜。

疑在健身房接觸不潔器材或毛巾而感染

黃品叡醫師請男子仔細回想，是否曾出入不安全的場所。男子表示，自己生活很單純，下班後最常去的地方就是健身房，平均每周至少去3天。每次到健身房都會做重訓，拿啞鈴訓練時會摩擦到會陰部位，加上自己穿的運動褲較透氣，長菜花的部位正好在摩擦處。此外，他也會使用健身房的毛巾，懷疑因此遭受感染。

菜花感染初期不痛不癢 易錯過黃金治療期

黃品叡表示，菜花的潛伏期很長，從感染到出現症狀可能需要數周到數月，感染初期生殖器或肛門附近會出現一些扁平突起的淡紅色丘疹，通常不會痛也不會癢，也沒有異味，很容易錯過黃金治療期。他提醒，民眾萬一不慎感染，切勿諱疾忌醫。

公廁馬桶、泡溫泉、游泳池都可能有感染風險

黃品叡表示，菜花最常見的感染途徑是性行為，但如果皮膚有破皮，接觸到受汙染的表面，例如公廁馬桶、泡溫泉、游泳池等場所，也有機會受到病毒感染。他建議患者應將內衣褲全部更新，並在電燒治療後3個月回診追蹤，以避免再度復發。

單一性伴侶、沒有性生活的人 也可能感染HPV

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人指出，研究已證實，包括俗稱「菜花」的生殖器疣，及女性子宮頸癌、男性頭頸癌、肛門癌與人類乳突病毒HPV感染有密切關係，即使是單一性伴侶，甚至沒有性生活的人，也可能感染HPV。

婁培人表示，HPV的主要傳播途徑是性行為接觸傳染，若人體唾液裡帶有HPV，有可能透過飛沫附著在環境或物品上，若接觸者剛好有傷口，或免疫力低下，就可能感染。研究顯示，近2%國人的唾液裡帶有HPV，男性的檢出率較女性來得高。

HPV與菜花、子宮頸癌、頭頸癌有關 打疫苗可預防

婁培人強調，接觸到HPV不一定會感染，即使感染也不一定會發病，但可能在不知情的情況下成為帶原者，將病毒傳播給他人。台灣自今年9月起將國中男生全面納入公費HPV接種對象，基於防癌、防治性病的立場，他也建議18歲以上成人，不分男女，可自費接種HPV疫苗，為自己及伴侶提供更多保護。他說，他也鼓勵自己的子女接種HPV疫苗。

◎ 圖片來源／大千醫院提供

◎ 資料來源．諮詢專家／黃品叡醫師．婁培人醫師

