20多歲表妹婿得大腸癌！譚敦慈曝「關鍵主因」：遵守4少原則

生活中心／劉宇鈞報導

大腸癌有年輕化趨勢！據國健署統計，台灣每年新增患者達1.7萬人，從2006年開始，大腸癌皆是穩坐癌症發生人數第一。有「無毒教母」之稱的譚敦慈表示，她的表妹婿才20多歲就得了大腸癌，主要原因恐跟長期食用高油、高鹽及醃漬食物有關。

譚敦慈在節目中透露，她的表妹婿是川菜師傅，平常特別喜愛重鹹及重油的料理，且常在烹調時，使用大量的辣油，表妹婿還認為，在辣油上面浮的那層油就是「人間美味」。

廣告 廣告

譚敦慈說，她的表妹婿除了有上述的飲食習慣之外，也很愛吃像是豆腐乳之類的醃漬發酵類食品。她示警，這樣的飲食習慣經過長時間累積後，恐對腸道健康造成重大影響。

譚敦慈提到，世界衛生組織（WHO）曾指出，亞硝酸鹽及其他的致癌化合物常存在於醃漬食品當中，若長期攝取，會增加腸胃道罹患癌症的風險。她也說，自己在家裡幾乎不吃像是如豆腐乳、火腿、臘肉等發酵或醃漬類食品，她跟家人多年來也堅持天然且清淡的飲食。

如何預防大腸癌？譚敦慈強調，需要遵守「四少原則」，包含少吃燒烤食物、少高溫烹調、少吃醃製食品、少碰不新鮮食材，也建議多吃蔬果及原型食物，這樣不僅能有好的排便習慣，更能維持腸道健康。她呼籲，民眾要定期進行糞便潛血或大腸鏡檢查，才能及早發現狀況、降低罹癌風險。

更多三立新聞網報導

不是啤酒！「這飲料」害死亡風險增加 最新研究證實：會傷肝

鄭麗文稱普丁不是獨裁者 曹興誠發公開信怒批：妳中了邪

出怪招？中配小微喊「我懷孕就可回台灣」 八炯出重手了

不是蔬果汁！研究證實：每天喝「這飲料」 肝癌風險明顯降低

