20天砸1億！黃立成爆投資加密貨幣全輸光 慘虧8.6億
L.A. Boyz出身的「麻吉大哥」黃立成近年深耕加密貨幣市場，過往更因靠HYPE幣、以太幣等大賺逾13億台幣，被封為「幣圈傳奇」。不過他近期被傳投資失利，虧損金額已超過2750萬美元（約新台幣8.6億元），帳戶餘額僅剩約9.2萬美元，引發熱議。
根據鏈上分析團隊Lookonchain在社群平台X上指出，黃立成在過去20天內向交易所存入319萬枚USDC（約新台幣1億元），結果幾乎全數虧光，虧損金額已超過2750萬美元（約新台幣8.6億元），帳戶餘額僅剩約9.2萬美元。
Lookonchain貼文也提到，目前黃立成仍持有1689.6枚以太幣，價值約328萬美元（約新台幣1.02億元），強制平倉價格為1929.08美元。一旦幣價跌破該水位，恐再面臨全面清算風險，市場關注後續走勢。
消息曝光後，也引發網友兩派討論，有人直言是高槓桿操作風險過高所致，不過也有人認為，加密市場本就波動劇烈，重倉操作向來伴隨高風險。整起事件再次掀起外界對高槓桿交易風險的討論。
事實上，黃立成日前出席電影《功夫》首映時，被問及投資失利一事，他僅簡單表示：「都好啦、都好啦。」而對於傳出他砸12億入住「陶朱隱園」，他否認此事並打趣回：「沒有啦，現在全身就剩一支而已！」
