20天終結禿髮！台大研究轟動國際 名醫揭：脂肪是逆轉關鍵
禿頭是無解的宿命嗎？你身上的「肥肉」可能是逆轉關鍵！台大醫學工程系團隊近期一項「利用天然脂肪酸促進毛髮再生」的研究刊登於頂尖期刊，獲得外媒轉發轉載相關報導，吸引1800萬次觀看。研究主持人林頌然曾親自「微人體試驗」，在自己的大腿上塗抹20天，確實觀察到了局部毛髮再生。
台大醫學院暨工學院醫學工程學系特聘教授兼系主任林頌然，帶領團隊研究，研發出一種含有天然脂肪酸、不會刺激皮膚的塗抹液，可以恢復小鼠的毛髮生長，成果近日刊登在頂尖期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism），受到國際上高度矚目，研究已申請專利，未來將進行人體頭皮試驗，可望為脫髮治療帶來新方法。
看更多：咖啡因洗髮精暴紅 能生髮、防掉髮？醫揭2關鍵改善落髮 用錯恐全無效
掉髮影響心理健康 全球近半成人沒自信
林頌然教授本身是皮膚科醫師，今年8月起並擔任醫學研究部主任，除了臨床醫學，長期耕耘研究，曾獲國科會吳大猷紀念獎及科技部傑出研究獎、中研院年輕學者研究成果獎、台大醫院傑出研究獎、李鎮源院長紀念醫學獎，及台灣生技醫藥發展基金會生技講座等多項榮譽。
針對這項研究發表後受到高度矚目，林頌然教授委由助理回應，因近期身體不適不便受訪，不過他在過去曾受訪表示，對全球近半成年人來說，掉髮不僅是外觀問題，更影響心理健康與社交自信。他說，臨床也觀察到不少癌症病患，掉髮對其帶來的衝擊遠比開刀、化療與電療來得大。因此他的實驗室團隊持續研究毛囊再生科學，希望為失去頭髮的病患找到自信再生的機會。
「皮膚受傷後反而長毛」成為研究靈感
林頌然教授表示，臨床觀察到，當皮膚受到刺激或損傷，例如長期搔抓後，局部區域反而出現毛髮過度生長；也有學生分享自己腿斷打石膏後，拆石膏時親眼看到該處皮膚毛髮變多等現象。團隊由此發想研究，試圖找出有效刺激毛囊再生的關鍵機制。
看更多：很多人都怕！嚴重掉髮怎麼辦？ 醫囑多補充「這些」營養素給頭髮
脂肪細胞扮演「毛囊再生」指揮官角色
林頌然在國內《科學人》月刊說明，研究團隊在第一階段的動物實驗中觀察到完整的毛髮再生機制：
發炎信號啟動召集令：從起初皮膚損傷引發局部發炎，迅速召集巨噬細胞，滲入真皮白色脂肪組織層。
巨噬細胞與脂肪對話：促進脂肪細胞啟動脂肪分解，釋放出大量的游離脂肪酸。
毛囊幹細胞吸收脂肪酸：這些釋放的單元不飽和脂肪酸油酸和棕櫚油酸，由休眠狀態的毛囊幹細胞吸收。
啟動毛囊細胞再生：脂肪酸啟動了幹細胞內的關鍵轉錄共活化因子Pgc1- α，進而增強粒線體的新生與脂肪酸氧化，提供毛囊幹細胞退出休眠、進入活躍生長階段所需的大量能量。
研究者親自「微人體試驗」3周生髮有望
第二階段，研究人員想嘗試避免造成皮膚刺激或損傷，但能達成相同效果，直接使用油酸和棕櫚油酸等天然脂肪酸製成的塗劑，塗抹於小鼠的健康皮膚上，結果同樣觀察到促進毛髮生長的效果。林頌然也表示，他曾進行「微人體試驗」，親自在自己的大腿上塗抹這種早期配方3周，確實觀察到了局部毛髮再生。
看更多：長髮掉一大坨是營養被吃掉？醫：關鍵在毛囊！理光頭能養髮嗎？
天然油酸轉化為生髮液 將進行技轉
林頌然在先前的受訪時表示，目前臨床上活化毛囊幹細胞的方法，最常用的是使用如落健（minoxidil） 的塗抹型藥物，但常見有紅腫、搔癢、乾癢、頭皮屑等頭皮刺激，臉部或額頭非預期部位長毛，以及極少數人在使用初期可能感到頭暈、心悸等副作用。
這項研究則闡明了脂肪細胞與脂肪酸在組織再生中的樞紐作用。林頌然指出，油酸和棕櫚油酸是存在於脂肪組織和許多植物油中的天然衍生脂肪酸，具有良好的安全性與疏水性，比起水性物質更容易穿透皮膚表層，接觸到深層的毛囊幹細胞。
研究團隊目前已為這項這款天然脂肪酸精華液申請專利，並由台大研究發展處正式公告技術移轉，準備啟動人體臨床試驗，未來有望以非處方保養品形式上市，或可解決全球過半人口面臨的掉髮困擾。
看更多：快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
研究引全球熱議 再添台灣之光
台大的這篇研究不但在學術界引起矚目，也獲得外媒《新科學人》（New Scientist）、《印度時報》（Times of India ）等報導，東歐媒體《Nexta》日前也在官方X平台發布快訊貼文，吸引1810萬次瀏覽，3.2萬次點讚，更有外國網友幽默表示：「保護台灣比以往更重要」，為台灣之光再添一筆。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／《科學人》．《Cell Metabolism》．林頌然醫師
更多健康2.0報導
台灣健檢這麼進步 總統點名「醫檢師」是無名英雄！台灣檢驗品質接軌國際
出血性中風最嚴重！術後怎麼顧？醫揭「3階段調理」養生法
兒科大崩壞？台大兒醫入鏡分享「讓年輕醫者看見希望」籲挹注資源
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
不只看不清！白內障恐害健忘、反應慢 醫揭「4大關鍵原因」完全沒料到
你有沒有發現家中長輩除了視力變差，記性和反應也不如從前？或許你會認為這只是正常老化現象，但個驚人的發現：白內障不只影響視力，更可能悄悄偷走你的認知能力！眼科粘靖旻院長警告，白內障會間接導致認知功能下降，影響記憶力和思考能力。 白內障如何偷走你的聰明才智？ 1、視覺輸入減少，大腦活動跟著萎縮：當白內障讓你的世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺信息大幅減少，就像一台電腦缺少了重要的輸入資料，大腦的視覺皮質區域會因為缺乏刺激而逐漸萎縮。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度明顯低於視力正常的同齡人。這就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦缺乏視覺刺激也會「生鏽」！ 2、認知負荷過重，腦力資源被大量消耗：想像一下，當你努力想要看清楚模糊的文字或辨認人臉時，大腦必須花費比正常情況多好幾倍的精力！這種過度的認知負荷會消耗大腦寶貴的處理資源，原本可以用來思考、記憶和解決問題的腦力，全部被「看清楚東西」這件事佔用了。長期下來，用於高階認知功能的腦力資源越來越少，自然會出現記憶力衰退、注意力不集中、反應遲緩等問題。 3、社交隔離加速認知衰退：白內障讓許多長者因為看不清楚而減少外出，避免社交活動！無法清楚看見朋友常春月刊 ・ 19 小時前
台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近 新北明起嚴防豪雨 沿海恐現5米巨浪
鳳凰颱風將在10日左右朝台灣移動，加上東北季風影響，恐再度形成共伴效應帶來驚人雨勢。新北市政府提醒民眾提高警覺、預作防範，並提醒民眾10日起新北市就會開始降雨。中時新聞網 ・ 9 小時前
洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了
百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。鏡報 ・ 1 天前
不敗教主點名！外資連11日搶進「這檔ETF」逾3.8萬張 另掃貨3檔債券ETF破6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據證交所公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 1 天前
UCLA 發表新藥 PP405：臨床證實可「喚醒」休眠毛囊，雄性禿治療迎來新轉機
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌雄性禿（Androgenetic Alopecia）是全球男性與部分女性的常見掉髮問題，傳統治療如米諾地爾與非那雄胺效果有限。美國UCLA最新研發的非賀爾蒙外用小分子藥物 PP405 在 Phase 2a 臨床試驗中展現突破性成果，可「喚醒」休眠毛囊幹細胞，促進真毛髮再生，且安全性高、男女皆適用。PP405 將於2026年進入 Phase 3 試驗，預計未來數年內可能改變雄性禿治療標準，為全球掉髮患者帶來新希望。雄性禿（Androgenetic Alopecia）一直是全球男性與部分女性的常見困擾，傳統治療如米諾地爾（Minoxidil）與非那雄胺（Finasteride）雖能延緩掉髮，但對於已經休眠或退化的毛囊，效果有限。然而，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究團隊最新研發的 PP405 外用小分子藥物，在 Phase 2a 臨床試驗中展現突破性成果——能夠「喚醒」休眠的毛囊幹細胞，促進真毛髮再生，有望在未來數年內改變掉髮治療的標準模式。PP405 的作用機制：從細胞能量代謝下手PP405 屬於非賀爾蒙類外用小分子藥物，可抑制毛囊幹細胞的粒KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
媽媽72歲，退休金200萬怎麼規劃？專家：花2萬做1事，保本又每月穩領1萬現金流，手足誰也不必爭
原本是國文老師的十方，一場火災讓她從「沒本錢、數學笨蛋、看不懂報表」的月光族，決定徹底翻轉人生。她苦學理財，歸納出一套「菜市場理財法」，11年內讓資產暴增5千萬，實現財富自由，成為「科技業富太太」。沒想到中年再遇變故，47歲丈夫因病提早退休，她又從暢銷作家變成陪夫刷馬桶創業的老闆娘。如今，經歷無數次跌倒又站起來的她，在臉書開放提問，幫為錢所困的讀者解惑。有天，一位網友問：「我媽72歲，有200萬，我該怎麼幫她安頓這筆錢？」這筆錢讓全家都焦慮。放銀行怕貶值，投資怕風險，若生病醫療費從哪來？錢該放誰那裡？誰能動用？十方給了她兩個建議：既能保本、讓錢長出現金流，又能避免手足撕破臉……幸福熟齡 ・ 15 小時前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 1 天前
路人嚇瘋！雲林男腳控電動車、手吃泡麵 網朝聖封「時間管理大師」
【緯來新聞網】雲林鄉間道路近日出現誇張一幕，一名男子竟在騎乘電動車時「邊騎邊吃泡麵」，誇張行徑被後方緯來新聞網 ・ 18 小時前
皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療
皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。NOW健康 ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 13 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 11 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 8 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 7 小時前