20天終結禿髮！台大研究轟動國際 名醫揭：脂肪是逆轉關鍵

禿頭是無解的宿命嗎？你身上的「肥肉」可能是逆轉關鍵！台大醫學工程系團隊近期一項「利用天然脂肪酸促進毛髮再生」的研究刊登於頂尖期刊，獲得外媒轉發轉載相關報導，吸引1800萬次觀看。研究主持人林頌然曾親自「微人體試驗」，在自己的大腿上塗抹20天，確實觀察到了局部毛髮再生。

台大醫學院暨工學院醫學工程學系特聘教授兼系主任林頌然，帶領團隊研究，研發出一種含有天然脂肪酸、不會刺激皮膚的塗抹液，可以恢復小鼠的毛髮生長，成果近日刊登在頂尖期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism），受到國際上高度矚目，研究已申請專利，未來將進行人體頭皮試驗，可望為脫髮治療帶來新方法。

掉髮影響心理健康 全球近半成人沒自信

林頌然教授本身是皮膚科醫師，今年8月起並擔任醫學研究部主任，除了臨床醫學，長期耕耘研究，曾獲國科會吳大猷紀念獎及科技部傑出研究獎、中研院年輕學者研究成果獎、台大醫院傑出研究獎、李鎮源院長紀念醫學獎，及台灣生技醫藥發展基金會生技講座等多項榮譽。

針對這項研究發表後受到高度矚目，林頌然教授委由助理回應，因近期身體不適不便受訪，不過他在過去曾受訪表示，對全球近半成年人來說，掉髮不僅是外觀問題，更影響心理健康與社交自信。他說，臨床也觀察到不少癌症病患，掉髮對其帶來的衝擊遠比開刀、化療與電療來得大。因此他的實驗室團隊持續研究毛囊再生科學，希望為失去頭髮的病患找到自信再生的機會。

「皮膚受傷後反而長毛」成為研究靈感

林頌然教授表示，臨床觀察到，當皮膚受到刺激或損傷，例如長期搔抓後，局部區域反而出現毛髮過度生長；也有學生分享自己腿斷打石膏後，拆石膏時親眼看到該處皮膚毛髮變多等現象。團隊由此發想研究，試圖找出有效刺激毛囊再生的關鍵機制。

脂肪細胞扮演「毛囊再生」指揮官角色

林頌然在國內《科學人》月刊說明，研究團隊在第一階段的動物實驗中觀察到完整的毛髮再生機制：

發炎信號啟動召集令：從起初皮膚損傷引發局部發炎，迅速召集巨噬細胞，滲入真皮白色脂肪組織層。 巨噬細胞與脂肪對話：促進脂肪細胞啟動脂肪分解，釋放出大量的游離脂肪酸。 毛囊幹細胞吸收脂肪酸：這些釋放的單元不飽和脂肪酸油酸和棕櫚油酸，由休眠狀態的毛囊幹細胞吸收。 啟動毛囊細胞再生：脂肪酸啟動了幹細胞內的關鍵轉錄共活化因子Pgc1- α，進而增強粒線體的新生與脂肪酸氧化，提供毛囊幹細胞退出休眠、進入活躍生長階段所需的大量能量。

研究者親自「微人體試驗」3周生髮有望

第二階段，研究人員想嘗試避免造成皮膚刺激或損傷，但能達成相同效果，直接使用油酸和棕櫚油酸等天然脂肪酸製成的塗劑，塗抹於小鼠的健康皮膚上，結果同樣觀察到促進毛髮生長的效果。林頌然也表示，他曾進行「微人體試驗」，親自在自己的大腿上塗抹這種早期配方3周，確實觀察到了局部毛髮再生。

天然油酸轉化為生髮液 將進行技轉

林頌然在先前的受訪時表示，目前臨床上活化毛囊幹細胞的方法，最常用的是使用如落健（minoxidil） 的塗抹型藥物，但常見有紅腫、搔癢、乾癢、頭皮屑等頭皮刺激，臉部或額頭非預期部位長毛，以及極少數人在使用初期可能感到頭暈、心悸等副作用。

這項研究則闡明了脂肪細胞與脂肪酸在組織再生中的樞紐作用。林頌然指出，油酸和棕櫚油酸是存在於脂肪組織和許多植物油中的天然衍生脂肪酸，具有良好的安全性與疏水性，比起水性物質更容易穿透皮膚表層，接觸到深層的毛囊幹細胞。

研究團隊目前已為這項這款天然脂肪酸精華液申請專利，並由台大研究發展處正式公告技術移轉，準備啟動人體臨床試驗，未來有望以非處方保養品形式上市，或可解決全球過半人口面臨的掉髮困擾。

研究引全球熱議 再添台灣之光

台大的這篇研究不但在學術界引起矚目，也獲得外媒《新科學人》（New Scientist）、《印度時報》（Times of India ）等報導，東歐媒體《Nexta》日前也在官方X平台發布快訊貼文，吸引1810萬次瀏覽，3.2萬次點讚，更有外國網友幽默表示：「保護台灣比以往更重要」，為台灣之光再添一筆。

