20天2405人入黨 國民黨：對鄭麗文領導的國民黨未來重燃希望

國民黨新任主席鄭麗文上任後再湧民眾入黨、回黨潮。黨發言人牛煦庭今宣布，黨主席選舉結束20天內，已新增2405位黨員，其中1412位是新進黨員，993是失聯老戰友選擇回歸，代表大家對國民黨未來重燃希望、寄予期待。

只不過前主席朱立倫上任初期也推動同舟計畫，號召民眾入黨、失聯黨員回復黨籍，約7個月內就增加約6萬黨員，鄭麗文黨務系統是否也有預期目標？

牛煦庭回應，從黨主席選舉結束至今，一直以來有熱切、不斷穩定人流加入國民黨，會用歡迎心態擁抱黨員入黨；眼下任務是最短時間內完善團隊分工狀態，整理好隊形開步走，要拿出最好成績。

牛煦庭說，相信只要黨中央與各地方政府表現好，就會愈來愈多人認同國民黨，加入國民黨。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，這段時間受到來自四面八方鼓勵，很多民眾加入國民黨，他們加入就是希望有所改變，期待希望；相信鄭麗文的智慧與勇氣，讓政治重拾良知，讓藍天重新成為人民信任的顏色。

吳宗憲說，自己也有司法圈朋友在鄭麗文當選後加入國民黨，期待鄭能帶領台灣與國民黨，走出台灣社會長期被各種假議題綁架的泥沼；鄭有智慧與勇氣，能讓政治回歸初衷。

吳宗憲表示，國民黨曾帶領台灣人走向富庶，未來還是要再次引領風潮，將政治能量用在改善老百姓生活，民生要大於政治；希望一棒接一棒把黨務做得更好，把國民黨與台灣帶向更好的未來，堅持就會看到希望。

