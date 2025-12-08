20年不間斷聖誕奇蹟 國民黨青工會X善心人士為家扶兒圓夢

▲公益不打烊！青工會攜手各界為家扶圓夢，暖度爆表，連續 20 年送愛到家扶孩子手中。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】迎接耶誕佳節，高雄市鳥松區青工會延續長達 20 年的「圓夢計畫」，今（8）日再次攜手善心人士將上百份禮物送至南高雄家扶中心，為孩子們帶來溫暖驚喜。國民黨高雄市黨部副主委、市議會黨團總召黃香菽議員代表市黨部主委柯志恩立委出席，與多位青工與社團代表共同化身「耶誕天使」，現場氣氛溫馨感人。

活動由鳥松區青工榮譽會長林綵薰發起，她回憶自擔任會長起便投入家扶圓夢行動，20 年來號召各界青年及好友加入公益行列。她表示，每年陪伴孩子們完成心願，是她最期待的時刻，如今更看到自己的兒女接棒參與，讓愛心得以代代傳遞。家扶中心也特別整理 20 年活動花絮成冊，收錄孩子與社工的感謝留言，令在場人士深受感動。

黃香菽議員指出，她參與圓夢計畫已超過 10 年，每次閱讀孩子寫下的願望，都讓她深刻感受到這份活動的意義。她感謝林綵薰會長長期無私付出，也感謝所有善心朋友共同成為孩子的聖誕守護者。

黃議員強調，未來無論在中央或地方，國民黨民代都會持續關注社福需求，除爭取更完善的政策資源，也將以行動支持青工夥伴的公益努力，期盼與民間力量攜手打造更溫暖的高雄。（圖╱國民黨高雄市黨部提供）