20年來最嚴重天災！斯里蘭卡氣旋奪334命 居民驚魂未定泣訴「逃亡瞬間」

斯里蘭卡「迪特瓦」氣旋奪334命，成20年來最嚴重天災，居民驚魂未定泣訴「逃亡瞬間」。圖／取自東方IC

斯里蘭卡因氣旋「迪特瓦」帶來洪水與山崩，該國死亡人數在週日（11/30）驟增至334人，另有近400人失蹤，成為近20來最嚴重的天然災害。超過130萬名居民受創紀錄豪雨波及，救援人員正努力清除倒木與泥流，以進入受重創的中部地區。居民至今驚魂未定，泣訴當時「逃亡瞬間」，房子被水吞沒、巨石衝下山頭，甚至有人直呼「不敢再回家」。

20年來最嚴重天災 全國進入緊急狀態

官員指出，受創最嚴重的中部地區因倒樹與土石流導致道路中斷，隨著救援人員持續清理障礙，災情全貌才逐漸浮現。這場創紀錄豪雨已影響逾130萬人，仍有部分區域難以進入，實際損害恐比目前了解的更嚴峻。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克宣布，全國進入緊急狀態，並強調將在國際協助下推動重建，他於全國演說中表示「我們正面臨史上最大、最艱鉅的天災，我們必將重建一個更好的國家。」這次災難也被視為自2004年印度洋大海嘯（造成約3.1萬人死亡）以來最嚴重的一次。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克宣布，全國進入緊急狀態。圖／取自東方IC

首都仍泡水！直升機送物資墜河 國際救援陸續抵達

儘管今日雨勢趨緩，首都可倫坡多處低窪地區仍嚴重淹水，政府正準備展開大規模救援與物資分送。稍早，一架負責向可倫坡北部醫院運送急救物資的貝爾212型直升機不幸墜入河中，機上5名機組員已送醫治療。

多國支援已陸續進駐災區，印度派遣的直升機成功從中部科特馬勒救出24人，其中包括孕婦與行動不便者。斯里蘭卡空軍表示，巴基斯坦也已部署救援隊，日本則承諾提供支援，並將派遣團隊評估緊急需求。

首都可倫坡多處低窪地區仍嚴重淹水。圖／取自東方IC

洪水持續1日 氣象預估：暫無新雨

氣旋「迪特瓦」在前日北轉後朝印度方向移動，當局預計可倫坡洪水至少還需1天才會退去。雖然最新氣象顯示短期內不會再有新一輪降雨，但官方警告，搜救與災後重建仍面臨巨大的挑戰。

居民驚魂未定 回憶家園遭毀「恐怖場景」

在科倫坡郊區溫納瓦特，46歲的女子指出，當下她提4袋衣物與貴重物品，離開已被洪水吞沒的家，她直言「我的房子完全淹了，我不知道還能去哪裡，只希望能找到能安置家人的安全地方。」

距首都約250公里的馬納姆皮蒂亞鎮，退水後呈現滿目瘡痍的景象。72歲的老翁表示，雖然當地過去也曾發生洪患，但這次水量前所未見，「商店和財物全被毀了，一輛汽車就在我店門前被沖得翻覆。」一名中部韋拉瓦亞的婦女回憶山崩前的驚魂瞬間，巨大的轟鳴後，她目睹巨石與倒塌樹木沿山坡滑落，停在家園不遠處，直呼「再也不敢回去」。

多位居民的家園慘遭洪水吞沒。圖／取自東方IC

世衛提醒：洪災將提升疾病傳播 聯合國啟動緊急協調機制

世界衛生組織（WHO）提醒，洪災將顯著提高媒介傳播疾病、食源性和水源性疾病的發生率，並呼籲民眾做好防蚊措施、保證食品安全，並盡可能飲用安全水源。聯合國駐斯里蘭卡辦事處已於週日啟動緊急協調機制，加強與政府及人道組織的合作，同時與災害管理部門開展跨部門需求評估，以確定最迫切需求。

多國支援已陸續進駐災區。圖／取自東方IC



