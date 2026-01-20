20年全國電子撤出「板橋黃金店面」！超狂租金曝光

生活中心／周孟漢報導



許多黃金店面、知名地標，在經歷時光的洗禮後，經常都會成為閒置的空屋！而在新北市板橋文化路一段與漢生東路交叉的三角窗店面，過去20年來始終是「全國電子」的醒目地標，然而在業者退租後，這幅熟悉的街景已於去年4月正式謝幕，目前已閒置將近1年的時間，並以每月65萬元求租，即便該地坐擁極高曝光率與驚人車流量，目前這棟透天厝依然深鎖鐵門，靜待下一個租客出現。

位於新北市板橋文化路一段與漢生東路交叉的三角窗店面，過去20年都是由「全國電子」長期承租，對於不少當地人來說，只要講到「全國電子」，就會想到該處，且由於此地標鄰近捷運站，附近車流也十分驚人，因此成為了當地的「黃金地標店面」。

新北市板橋一處三角窗店面，目前已閒置將近1年的時間。（圖／翻攝自 Google Maps）





每月65萬元！房東年租金有望收近800萬元





不過，由於全國電子在去（2025）年4月退租，因此該店面便就此閒置，如今已經過了將近1年的時間，依舊沒有人接手。根據調查，這間店面房東為為林姓自然人，並在民國79年取得產權，從房屋租賃平台上可以看到，這棟建築為地下5層、地上5層的透天建築，總坪數約287坪，租金為每月65萬元，換算下來，1年租金為780萬元，金額十分可觀。

房東以每月65萬元求租，1年租金為780萬元，金額十分可觀。（圖／民視新聞網資料照）





車流雖多卻無人流！專家揭該地段致命缺點





面對高達65萬元的租金，究竟有那些業者願意進駐？根據《ETtoday新聞雲》報導，大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示，該三角窗雖緊鄰車站與新劇院預定地，即便車流大，但人流並未導向此處，缺乏走路停留的客群，加上租金高達65萬元，基本上要「大企業」才有機會進駐。此外，大企業對於店面品質要求極高，屋齡較老的老公寓或透天建築，競爭力則相對遜色。

專家認為，該三角窗地面雖車流大，但人流並未導向此處。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





醫美、醫療體系有望接手！估降價10萬元較易出租





樂見商用不動產總經理韋昀廷則回顧該三角窗過往，透露全國電子進駐時間已經長到難以追溯，猜測業者最終選擇撤出精華區，首要關鍵可能也是租金成本，加上這棟建物的1樓單層面積受限，又被騎樓吃掉空間，導致賣場動線不夠流暢，在坪效利用率低下的情況下，最終決定棄守黃金地點。不過，韋昀廷也透露，由於每月65萬元的租金極高，一般微型創業者根本無法負擔，租客口袋勢必要有一定深度，猜測未來醫美、醫療體系進駐的可能性較高，如果要順利出租出去，預估每月租金將落在55萬元左右。

