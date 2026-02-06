20年前塵封影片顯靈！苗可麗隔空再見母親哭成淚人兒 驚呼「這是神操作」

苗可麗母親猝逝讓她悲痛萬分，卻無意在網友影片中看見母親昔日身影。翻攝IG＠amanda_wu0113

金鐘視后苗可麗去年3月喪母，因未能見到至親最後一面，遺憾與悲痛始終深藏心中。沒想到網友一則懷舊影片竟讓她重見母親身影，讓她忍不住在計程車上淚崩，直呼：「妳相信嗎？妳愛的人會透過很多方式讓妳知道祂一直都在。」

全球首座「Poké Park KANTO」在東京開幕，意外勾起台灣民眾對20年前士林「神奇寶貝樂園」的回憶。一名網友翻出父親當年拍攝的DVD，本想分享樂園盛況，卻驚見螢幕中出現大明星苗可麗，於是將片段上傳網路。

沒想到，這則貼文竟釣出苗可麗本人親自回覆：「謝謝妳讓我再一次看見我媽媽。」苗可麗曾表示，以前媽媽常打電話關心她，她總覺得不耐煩，覺得自己都幾歲了，媽媽還要常打電話來問東問西，沒想到媽媽猝逝後，自己家裡電話再也沒響過，讓她很後悔以前對媽媽不耐煩的態度。

苗可麗（左）在網友懷舊影片中，看到母親（右）身影淚崩。翻攝Threads

塵封20年影像顯靈 苗可麗驚呼：是什麼神操作！

苗可麗隨後在個人社群轉發該影片，激動地形容這場意外重逢是「神操作」。她透露，當時自己在計程車上看到影片，思母之情瞬間潰堤，認為這絕對是母親冥冥之中安排的安慰，想告訴她「愛從未離開」。影片中，苗母當年的慈祥身影被永久定格，對苗可麗而言，這不僅是樂園的回憶，更是母親跨越時空送給她最溫暖的禮物。

這段神祕又溫暖的插曲引發網路熱烈討論，網友紛紛留言安慰：「愛一直都在，只是換了形式陪伴」、「一定是妳太想媽媽，祂才透過網友的相機讓妳看見」、「這份思念的能量真的太奇妙了。」



