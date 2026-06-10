20年前懷孕被迫退學！單親媽重返高中 和女兒當同學一起畢業
日本青森縣一名37歲單親媽媽，20年前因意外懷孕，在高中畢業前夕退學，之後獨自撫養女兒長大。直到去年，她轉入女兒就讀的高中成為「高三生」，平日白天工作、假日到校上課，最終在今年春天與女兒一起畢業；畢業典禮上，女兒一句「媽媽，恭喜妳畢業」，讓許多人深受感動。
20年前懷孕退學
綜合日媒報導，37歲單親媽媽對馬惠子表示，就讀高中三年級時意外懷孕，孩子的父親是同校男友；當她向導師坦承懷孕以後，校方希望她主動退學，因此她在畢業前4個月離開校園，踏上育兒之路。
對馬惠子表示，生下女兒後，在娘家支持下撫養孩子，並進入一家公司擔任職員至今。雖然學歷並未影響她的工作，但每次看到別人擁有高中以上學歷，而自己的學歷欄卻一片空白，仍難免感到遺憾與自卑。
當女兒的高中同學
對馬惠子透露，女兒過去很抗拒學習，直到進入青森縣立北斗高中進修部才漸漸好轉，聽著女兒每天分享快樂的校園生活，讓她萌生重返校園的念頭。在家人與女兒支持下，她轉入女兒就讀的學校，重新成為一名高三學生。
對馬惠子表示，平日她維持全職工作，每逢周日上午9時至傍晚都要到校上課。為了拓展人際關係，她還擔任羽球社社長，起初社員們只把她當成一位「阿姨」，但隨著她主動與大家聊天、互動，最終順利與這群年輕學生成為朋友。
對馬惠子坦言，重新學習比想像中更困難，因為課程內容廣泛，一開始根本不知道該從何著手，再加上年紀增長，體力與記憶力都不如10幾歲時，即使努力讀書，也很難記住所有內容，後來她改變心態，不再要求自己做到完美，而是盡力完成每一份報告與作業，並利用工作午休時間複習課業。
母女今年一起畢業
今年春天，母女兩人順利畢業；回顧起這段求學時光，對馬惠子表示「雖然真的很忙碌，但在學校的每一天都快樂得不得了。」
值得一提的是，她的女兒在畢業典禮上代表畢業生致詞，並向母親告白「直到今天以前，我都是被母親扶持著長大。從這一刻開始，我希望我們不再只是母女，而是能彼此扶持、一起前進的家人。媽媽，謝謝妳一直以來的照顧，也恭喜妳畢業。」
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