20年前獲阿扁接見！格達費之子賽義夫 驚傳遭武裝份子「處決」

還記得20年前時任總統陳水扁的「迷航之旅」嗎？因為同步遭到中、美兩國打壓，陳水扁破天荒降落反美的利比亞，當時居中牽線的，就是利比亞獨裁者格達費之子賽義夫（Saif Qadhafi）。不過，隨著格達費2011年倒台被殺，賽義夫也落入朝不保夕的下場。3日驚傳賽義夫在利比亞西部的自己家中，遭四名闖入的武裝份子殘酷「處決」。

2006年1月18日，賽義夫以利比亞獨裁者格達費特使的身分訪問台灣，並在總統府獲得前總統陳水扁接見，安排陳水扁日後的利比亞訪問。（圖／翻攝自總統府網站）

在自宅慘遭「處決」

賽義夫的政治顧問奧斯曼（Abdulla Othman）及其律師扎伊迪（Khaled al-Zaidi），3日各自在臉書PO文宣布賽義夫的死訊，得年53歲。

利比亞媒體《Fawasel Media》引述奧斯曼的說法報導，當天賽義夫在利比亞西部城鎮金坦（Zintan）的自己家中，突然4名武裝份子闖入並將他「處決」，而這些人已先將住宅的監視器破壞。賽義夫的政治團隊也發布聲明痛批，這是「懦弱又背信棄義的暗殺」，並表示賽義夫死前與歹徒有過一番搏鬥。

前利比亞國家最高委員會主席米什里（Khaled al-Mishri）呼籲，對案件展開「緊急且透明的調查」。

手染鮮血的「西方門面」

賽義夫一生從未擔任官職，但自2000年以來，一直被視為父親格達費的接班人。但2011年一切風雲變色，格達費倒台，還遭反對勢力殺害，長達數十年的統治嘎然而止。

賽義夫就讀過倫敦政經學院，和前總統蔡英文是同一間母校；他還說得一口流利英語，可說是格達費獨裁政權的西方門面。他自封改革者，口說憲法與人權，並且負責2000年以來的修復西方關係。他領導了放棄大規模毀滅性武器的談判，對1988年蘇格蘭洛克比空難罹難者家屬的賠償協商，也是由他帶領。

話雖如此，隨著2011年「阿拉伯之春」革命吹到利比亞，賽義夫立刻站隊父親。半島電視台形容賽義夫是血腥鎮壓的「設計師」，指出他蔑稱那些被殺害的異議份子為「鼠輩」。賽義夫當時揚言，國家會戰鬥到最後一人、最後一顆子彈，直到「血流成河」。在首都的黎波里淪陷後，賽義夫當時扮成貝都因商人，試圖走陸路逃到鄰國尼日，也被民兵抓獲並關押獄中，直到2017年獲特赦釋放，此後都居住在金坦。

賽義夫遭控對反對者嚴刑拷打、實施極端暴力。2011年2月，賽義夫上了聯合國的制裁名單，旅行遭到限制。他還因涉嫌違反人類罪而被國際刑事法院（ICC）通緝，2015年他被的黎波里法院判處死刑，兩年後才因特赦令恢復自由。賽義夫離開監獄就躲藏起來，以免遭到暗殺。

但賽義夫政治野心不減，2021年他宣布參加總統大選，卻因2015年的定罪判決而被剝奪資格。賽義夫設法向法院上訴，但通往法院的道路全被武裝份子阻擋。

前總統陳水扁於2006年5月展開「迷航外交」，破天荒過境利比亞。（圖／翻攝自總統府網站）

阿扁害死格達費？

對台灣人來說，賽義夫曾是罕見來台訪問的阿拉伯貴賓。2006年1月，賽義夫以父親特使身分造訪台灣，在總統府獲前總統陳水扁接見。同年5月陳水扁因美國不批准本土過境而啟動的「迷航外交」，中途出乎意料停靠利比亞，背後就是經賽義夫的安排。

據新加坡已故戰地記者陳加昌揭露，當時格達費鋪紅毯歡迎陳水扁，並親自出面接待，但也引發老盟友中國的抗議。陳加昌認為，格達費此舉惹怒北京，致使2011年中國不對美軍與北約出兵利比亞表態，變相傳達了「同意」訊號，最終格達費落入身死國滅的下場。

陳加昌分析，陳水扁訪問利比亞那時，距離利、美復交的5月15日僅差5天，而格達費甘冒得罪中美兩強風險，一方面是做個順水人情，因為1962年蔣介石曾協助利比亞建立空軍；另一方面是利比亞長年遭西方孤立，又未獲北京好臉色，因此對當時同遭中、美打壓的台灣懷抱同情，尤其格達費認同毛澤東聯合弱小對抗強權的理想主義，可能認為中國對台行為違反了此原則。

