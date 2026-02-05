20年前神奇寶貝樂園驚見苗可麗！影像藏洋蔥逼哭4萬人

台灣曾經有「神奇寶貝樂園」 。（圖／皮卡丘台灣道館提供）





全球首座寶可夢主題樂園<PokéPark KANTO>，今（5）日在東京讀賣樂園內正式開幕，再度掀起粉絲朝聖熱潮，也讓不少網友回想起，台灣其實早在20年前，就曾短暫擁有過一座限定登場的「神奇寶貝樂園」。有網友在Threads上分享當時的珍貴影片，沒想到這段影片不僅拍到藝人苗可麗，還藏了一顆大洋蔥。

台灣曾經有「神奇寶貝樂園」 你也去過嗎？

2006年夏天，當時仍稱為「神奇寶貝」的<PokéPARK>曾在台北士林登場，只存在短短三個月，卻在不少小朋友與家長心中留下深刻記憶。近期有網友在Threads上發文分享，看到網路上不少人討論當年的神奇寶貝樂園，讓他翻出家中塵封已久的DVD來看。

臉書粉專「颱風大肆虐」曾分享21張寶可夢樂園珍貴照片。（圖／皮卡丘台灣道館提供）

跨越20年的珍貴回憶

原來，當時原po的父親帶著V8攝影機，記錄下20年前一家人前往神奇寶貝樂園遊玩的畫面，沒想到重看影片時，竟意外發現片尾拍到了一名熟面孔，也就是藝人苗可麗。貼文曝光後迅速引發討論，更令人動容的是，苗可麗本人竟親自現身留言回應：「謝謝妳讓我再一次看見我媽媽。」

苗可麗本人親自現身留言回應。（圖／翻攝自Threads）

「神奇寶貝樂園」影片藏洋蔥

原來影片中不僅拍到苗可麗本人，還意外記錄下她已過世的母親身影，讓不少網友看完直呼「影片裡藏了洋蔥」、「媽媽超越時空來看你」、「看到可麗姐這個留言真的哭出來」，原po也感動回覆：「能留下紀錄真的是太好了。」苗可麗也在臉書感動寫下：「你相信嗎，你愛的人會透過很多方式，讓你知道祂一直都在。有人在Threads上分享，他的父親20年前拍的影片，你們猜我看到誰，我的媽媽！」這段影片讓她感動到在計程車上淚崩，直呼「這是什麼神操作」、「我相信祢是透過這方式讓我知道祢一直都在」。

園區內不僅有高還原度的寶可夢角色裝置，還有造型遊樂設施。（圖／皮卡丘台灣道館提供）

園區內不僅有高還原度的寶可夢角色裝置，還有造型遊樂設施。（圖／皮卡丘台灣道館提供）



