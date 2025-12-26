20年好友變最熟悉的陌生人？炎亞綸鬆口「退追鬼鬼」關鍵內幕

炎亞綸（左）與鬼鬼曾是多年好友。 晴空鳥提供、翻攝gemma_811 IG

炎亞綸2025年音樂、影視創業與個人品牌全面開花。他在生日當天無預警送上歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並同步公開海外巡演計畫；但在事業順利之際，炎亞綸的友情狀態也引發關注。他今（26日）受訪首度談及與20多年好友鬼鬼（吳映潔）的關係變化，坦言雙方目前幾乎沒有聯絡，友情已不如以往。

炎亞綸透露，生日當天有收到鬼鬼的祝福訊息，但他至今尚未點開訊息查看，擔心一旦回覆，內心又會產生期待，「我是個容易有希望的人，怕回了之後，又會期待更多。」炎亞綸進一步透露，雙方曾前後兩次取消追蹤彼此社群，兩人目前正處於「冷靜期」，時間已將近1年。

廣告 廣告

炎亞綸與鬼鬼曾是多年好友。 晴空鳥提供

回想兩人關係轉變起因，他坦言之前察覺自己似乎被排擠、多次邀約對方未果，卻在事後看到鬼鬼與同一群朋友外出聚會，讓他感到失落。他也直言，若彼此有不開心或想疏離，其實可以直接說清楚，而不是單方面默默承受。

至於是否因鬼鬼產後有了小孩，彼此重心不同而漸行漸遠，炎亞綸認為雙方仍是朋友並無交惡，自己心中一直都有為對方保留位置，只是隨著人生階段不同，關係自然產生變化。至於之前傳出鬼鬼不讓炎亞綸探望孩子，他今澄清並非如此，對方只是回覆「最近沒有時間」，並非刻意拒絕。



回到原文

更多鏡報報導

莫名遭影射「家寧公關群組」 炎亞綸揭2分鐘內幕怒喊：滿賭爛

朱孝天黑歷史再被挖！自封「皇帝投胎」狂言曝光 網轟太噁心

唱完台中又飛成都！阿信為F3拼命救火 無縫接軌行程粉絲心疼