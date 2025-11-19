20年後夢成真！Marz23攻小巨蛋前夕合體中島美嘉 嗨喊：感謝宇宙

娛樂中心／蕭翰弦報導

Marz23（阿夜）釋出最新單曲〈魅惑天空 2Ø25〉MV（圖／華納音樂提供）

樂團TRASH主唱，人氣歌手Marz23（阿夜）近期正忙於籌備11月22日在台北小巨蛋舉辦的萬人演唱會，這場對他而言意義重大的音樂旅程，不僅象徵著20年來搖滾夢的實現，更意外迎來命運的驚喜交會。近日，他在社群平台Threads開心透露自己「圓了一個20年前的夢」，原來他與日本國民歌姬中島美嘉，引發樂迷與廣大《NANA》粉絲們熱烈討論。

中島美嘉昨（18日）來台舉辦演唱會，在後台與Marz23相見歡，從照片中可見，3人合影時氣氛溫馨又充滿搖滾氣息。中島美嘉造型率性俐落，身穿一襲閃爍亮片的深灰禮服，手抱阿夜贈送的專輯與禮物開心微笑，氣質高雅又不失冷豔，阿夜則以金屬龐克風造型登場，戴鴨舌帽、穿條紋襯衫與黑背心，露出滿身刺青與銀鍊細節，下身是迷彩短褲與潮鞋，擺出招牌搖滾手勢。一旁阿夜的混血辣妻Léa則以暗黑街頭風，頭戴黑色棒球帽、寬鬆皮革外套搭配短褲與厚底靴，復刻NANA風。

中島美嘉（中）與Marz23相見歡開心合體（圖／翻攝自IG @Marz23）

阿夜貼文中回憶道，自己20年前因姐姐一句「要不要陪我去看電影？」而走進由漫畫家矢澤愛改編的經典電影《NANA》的世界，從此改變了人生。他提到：「那部電影讓我學樂器、玩樂團、化妝、穿洞，甚至在對抗整個體制時，也從沒放棄自己的熱愛。」如今能與啟發他的女主角中島美嘉親自見面，他直呼：「感謝宇宙的安排，這真的是奇蹟。」

而特別的是，阿夜近期更將《NANA》電影中的名曲〈魅惑天空〉重新翻唱為「金屬核版」，作為向中島美嘉與作品致敬的特別演出曲目，象徵他從熱血少年蛻變為站上小巨蛋舞台的搖滾主唱。他感性寫道：「20年前這首歌讓我找到方向，20年後我用屬於我的聲音唱回去。」

照片與貼文曝光後，網友紛紛留言：「根本夢想成真！」、「搖滾少年遇見女神太感動了！」、「敲碗邀請到中島美嘉合體我會哭死！」、「從《NANA》開始，到小巨蛋結束，這是最熱血的輪迴！」阿夜以20年的執著，將青春的啟發轉化成真，替自己寫下搖滾人生的新篇章。

