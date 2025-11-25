20年心血遭大水淹沒! 光復鄉農戶損失破3千萬"沒門牌"無法賠

地方中心／綜合報導

花蓮光復鄉吉利潭一戶農家，控訴三度遭到堰塞湖溢流衝擊，導致壽司店被摧毀、住家被淹沒，連重機具也被洪水沖走，20多年的心血全毀，損失3000萬起跳，沒想到向花蓮縣府陳情，卻被告知沒有門牌就無法賠償。

厚厚黑泥，淹沒花蓮吉利潭這棟民宅，大門、窗戶全被吞噬，就連兩台怪手、搬運車、農機具全被沖走，連愛犬都不幸死亡。受災民眾許爸爸：「923堰塞湖潰堤，我們光復有人死掉了，志工很多資源進到光復來了，我們這個時候發生災害了，志工在哪裡，政府的資源在哪裡，我們靠自己的手根本沒辦法。」

20年心血遭大水淹沒！ 光復鄉農戶損失破3千萬卻因「這裡由」無法賠

花蓮光復鄉吉利潭災民，控訴三度受堰塞湖波及卻無法獲得賠償（圖／民視新聞）

真的很無奈，這已經是許家第三次，遭到堰塞湖溢流衝擊，先是樺加沙颱風摧毀自家壽司店，又碰上鳳凰颱風，成為光復鄉唯一受災戶，老家遭到淹沒，11/22，馬太鞍溪水位暴漲，淹水近一層樓高，20多年心血，一夕報廢，不過，向縣府陳情，卻被告知，沒門牌就不賠償。

屋內都是厚厚淤泥（圖／民視新聞）

受災民眾許爸爸：「那你這個權責單位，你總是要跟我們說明清楚，那你是人禍，那你該怎麼補償，就犧牲我們自己嘛，（許爸爸這樣大概損失多少錢），3000而已啦。」許先生大嘆，返鄉照顧父母，沒想到在光復鄉，連最簡單的安居、樂業，都是奢求。

原文出處：20年心血遭大水淹沒！ 光復鄉農戶損失破3千萬卻因「這裡由」無法賠

