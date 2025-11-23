20年懸案破了！「新亭洞連續性侵棄屍案」兇手早已火化…警方靠「奇蹟證據」挖真相

新亭洞連續殺人案時隔20年終於偵破。圖／翻攝自首爾警察廳地方搜索機動偵查

首爾陽川區新亭洞2005年曾發生2起女性遭勒斃棄屍案件，2具遺體都被塑膠袋包頭，然而長年無法找到真兇身份，最終在2013年成為懸案，還曾被翻拍成知名韓劇《Signal 信號》。經過警方20年鍥而不捨的追查，終於在今（2025）年確認真兇，但真兇早在2015年因癌症病逝，本案將以「無公訴權」結案。

新亭洞婦女連續殺人案「線索卡關」成20年懸案

根據Channel A、中央日報等韓媒報導，這起連續殺人事件要回顧到2005年6月6日，警消在首爾陽川區新亭洞某小學旁的停車場內，發現一具被裝在米袋中的20多歲女性遺體，死者頭部被黑色塑膠袋套住，且有勒痕與性侵跡象。案發5個月後，警方同年11月20日獲報稱新亭洞住宅區出現棄屍，一名40多歲女性被以塑膠袋與蓆子包裹，死因同樣為勒斃，生前也曾遭性侵，由於兩案手法相同，因此被警方判定為連續殺人案。

首爾陽川警察署針對這起連續殺人案成立38人專案小組，對棄屍地點周邊醫院、藥局、建築工地等展開大規模訪查，當年還發放逾9000份通緝傳單、比對多名具前科者，但始終找不到關鍵線索，案件調查多年都未能突破瓶頸，最終在2013年被正式列為懸案。

張男將受害者的屍體用繩子和吊帶捆綁，遺棄在一所小學附近。圖／翻攝自首爾警察廳地方搜索機動偵查隊

新亭洞半地下綁架未遂案成錯誤傳聞來源！警方出面闢謠

新亭洞半年後再度傳來綁架案，一名女子2006年5月慘遭陌生男子拖入新亭洞附近住宅，所幸最後成功逃脫，這名女子事後在警訊時透露她在嫌犯住宅鞋櫃看到「獵奇兔子貼紙」，此案後來也被稱為「新亭洞獵奇兔子事件」。此案與連續殺人案並無關聯線索，但多年後卻引發巨大誤會。

SBS知名調查節目《想知道真相》2015年播出的特別節目中，推測2006年綁架未遂案與新亭洞連續殺人案是同一名犯人所為，並以受害女子的「獵奇兔子貼紙」描述，暗示兩案存在關聯，節目播出後立即在網上掀起熱議，還有特定人士被誤認為嫌犯，慘遭肉搜照片、住址，甚至被YouTuber找上家門口拍攝。對此，警方後來證實，該節目中被暗示的男子，早就被排除嫌疑。

懸案重啟！「過期檢體奇蹟般保留下來」靠DNA鎖定真兇

首爾警察廳2016年重新啟動調查，隨著DNA分析技術的提升，警方決定開始新一輪鑑定，分別於2016年、2020年二度將證物送往國科搜重新檢驗，結果從2名受害者內衣及包裹遺體的繩索中成功提取DNA，確認2案為同一人所為。

警方隨即展開史上最大規模排查，包括調查23萬名可能進入新亭洞地區的人口，並採集比對1514名優先嫌疑人的DNA，但結果全部不吻合。警方調查範圍後來擴大至死亡者身上，在56名已故嫌疑人中，警方發現一名張姓嫌疑人有極高嫌疑，因張男犯案手法與性犯罪紀錄一致，而且當時工作地點就在新亭洞，作案動線與兩案高度吻合。

警方雖然成功鎖定張男，但其遺骨因火化、無法取得，再加上張男生前文件也多為影本或已變質，無法取得DNA。警方開始查找張男生前接受治療的醫療機構，走訪京畿富川、廣明等地共40多家醫院，終於在某醫療機構找到張男細胞組織檢體，而且該檢體雖已過保存期限，但奇蹟般地沒有被銷毀，成為整起案件的重大突破。

新亭洞連續殺人案曾被翻拍成韓劇《信號》，劇中兇手由李相燁飾演。圖／翻攝自YouTube／ tvN DRAMA

連續殺人案兇手早已入獄！不可能是「獵奇兔子事件」犯人

警方第一時間將檢體送往國科搜進行比對，最終在今（2025）年7月確認張男DNA與連續殺人案證物上的DNA完全一致。警方後續也進行補強調查，先是與國科搜聯合鑑識張男工作的建築物地下室，確認該處砂土、霉菌與受害者身上成分一致，而且地下室中還找到疑似犯案用的繩索，推測2起命案極有可能就在該大樓地下空間發生。

另外，警方訪查獄友後，也從一名獄友證稱張男曾描述「只有兇手才能知道的細節」，最終確認張男就是連續殺人案真兇。負責追查此案近5年的金章洙隊長（音譯）形容，他在得知結果當下更是忍不住痛哭：「等待結果的日子裡幾乎夜夜失眠，看到回覆的當下立刻落淚了。」

首爾警察廳11月21日宣布，新亭洞連續殺人案真兇確定為張男，但張男已在2015年因癌症離世，本案最終以「無公訴權」結案。首爾警察廳廣域搜查團偵查機動隊4隊長申在文（音譯）表示：「我們抱著『就算兇手死了也要追到陰間』的決心調查此案，對於長年相信警方、等待真相的遺屬，我們致上深切的哀悼與慰問。」

另外，根據警方說法，在新亭洞某大樓擔任管理員的張男在2006年2月犯下性侵致傷案，他以「1樓門鎖了，我帶妳走地下室」為由，接近前來大樓內診所看診的女子並企圖性侵，所幸受害女子機警逃脫並報案。張男當場被逮捕，自2006年起服刑至2009年，由於張男服刑期間的2006年5月發生了獵奇兔子事件，因此張男並非該案犯人。



