20年旺運已盡？詹惟中遭「同業唱衰」曝近況...網看傻

娛樂中心／吳宜庭報導



命理師詹惟中日前因在社群平台分享一張面相示意圖，內容提及「尖嘴猴腮」，並搭配日本政壇人物高市早苗的照片，引發日本網友強烈反彈，遭質疑影射意味濃厚。甚至有網友將爭議翻成日文，呼籲抵制其女兒在日本經營的民宿，讓風波持續擴大。面對輿論壓力，詹惟中已刪文並公開道歉，強調是「無心之過」，也懇請外界不要波及家人，重申女兒民宿合法經營。









詹惟中遭同業唱衰「20年旺運已盡」！本人親曝最新近況：運勢確實不好

詹惟中日前在臉書容談論「尖嘴猴腮」，並搭配日本政壇人物高市早苗的照片，引發日本網友強烈反彈。（圖／翻攝自沈榮欽臉書）

這項爭議同時引來命理圈關注，同業沈嶸轉發相關新聞，直言詹惟中近年開始走衰運，直言：「今年是反轉年」，他已於2021年走完「連旺20年」的運勢，目前正處於「下坡運」，認為近期風波與運勢轉折有關，甚至點出未來若是想依靠算命登頂將更具挑戰，尤其在「九紫離火運」下，消費者不再僅憑話術買單。對此，詹惟中日前在臉書回應，坦言今年運勢確實不順，不僅曾兩度發生車禍，也差點在家中滑倒受傷，但他認為這些都是人生的功課，並以「打斷手骨反更勇」形容自己的心境，強調會重新站起來、跑得更快，最後更提到「也有同業落井下石，很棒，還說他會通靈，我看他是鬼吧」。



今（14）日詹惟中再度更新近況，只見外界唱衰並未影響他的工作與生活。他透露近期多場演講皆順利完成，節目通告、商品業配、演唱會邀約以及電影宣傳邀約仍不斷找上門，生活依舊「滋潤」，商務艙照坐、五星級飯店照住、米其林照吃、跑車照開。強調「對自己好一點才是真的，對朋友更要有義氣！不要擔心我」。面對酸民攻擊，他也直球回應，表示自己過得很好，黑粉只會讓理性的人更了解他，喊話外界不必為他擔心。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：詹惟中遭同業唱衰「20年旺運已盡」！本人親曝最新近況：運勢確實不好

