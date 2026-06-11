20年時代眼淚！《爆爆王》拋關服震撼彈 8/13劃下句點

經典國民線上遊戲《爆爆王》（舊名：彈水阿給）今（11）日投下驚人震撼彈，官方無預警發布結束營運公告，證實因為代理合約到期，這款承載無數台灣人七、八年級生青春回憶的傳奇遊戲，將於2026年8月13日星期四中午12點正式畫下句點，屆時將全面關閉遊戲伺服器，讓無數開服至今的老玩家錯愕與不捨，紛紛哀號「我的青春真的死去了」。

經典國民線上遊戲《爆爆王》今（11）日投下驚人震撼彈，官方無預警發布結束營運公告，證實因為代理合約到期，這款承載無數台灣人七、八年級生青春回憶的傳奇遊戲，將於2026年8月13日星期四中午12點正式畫下句點。（圖／翻攝自臉書）

對許多人而言，《爆爆王》不只是一款線上遊戲，更是一台載滿童年與學生時代快樂時光的時光機。官方在公告中感性提及，回首二十年前，玩家們第一次學會放水球、第一次在經典的「海盜船」地圖裡靠著風騷走位與默契配合反敗為勝的感動，如今大家都已經從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像一個充滿溫度與笑聲的家，默默守候著大家最單純的快樂。官方也直言，正因為有每一位村民的參與，這座城市才有了呼吸。

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「海盜船」地圖。（圖／翻攝自臉書）

然而，隨著代理合約到期這道無法逆轉的現實來臨，官方也只能抱著遺憾與不捨的心情宣布道別，並強調「道別，是為了將最美好的畫面定格」。為了不讓這場跨越二十年的漫長離別留下遺憾，官方透露目前正特別籌備《感謝有你：爆爆時光膠囊》特別企劃，誠摯邀請所有久未上線的老隊友、老對手們再次回到爆爆城，在最後的兩個月裡好好聚一聚，溫柔地將這段燦爛的青春章節收藏進回憶的書架中，並對彼此好好地說一聲再見。

隨著代理合約到期這道無法逆轉的現實來臨，官方也只能抱著遺憾與不捨的心情宣布道別，並強調「道別，是為了將最美好的畫面定格」。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後隨即在社群平台上引發海嘯般的討論，網友們紛紛留言標記當年的戰友，淚推「以前放學一定要衝網咖去海盜船14對決」、「時代的眼淚，以後再也進不去爆爆城了」、「感謝這款遊戲陪伴我度過最美好的童年」。這場營運長達20年的水球神話即將在今年8月畫下句點，玩家們可得把握最後機會，回娘家送這位老朋友最後一程。

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