20年最強太陽風暴 歐美多國觀賞極光

地球出現20多年來，地磁擾動和太陽輻射風暴最強的一次，原本只會出現在高緯度地區的極光，覆蓋範圍罕見擴大到中緯度地區，包括德國、英國，甚至美國中部，台灣因為距離地磁北極比較遠，無法觀賞到極光。

20德國北到漢堡、南到巴伐利亞與阿爾卑斯山區，都有民眾目擊夜空泛起粉紅、藍紫與綠色光芒。英國西北部夜空，也出現粉紅和綠色光芒。這些都是極光。

研究科學家 瑞安弗倫奇：「這些物質(粒子)在太空中傳播，可能需要一天，甚至幾天才能到達地球，但在過程中，它會撞擊地球磁場，此時高能量粒子會進入地磁，並向南北極方向運動，當這些粒子撞擊地球的大氣層時，會使大氣層發光。」

廣告 廣告

美國太空氣象預報中心追蹤到，2003年以來最大規模太陽輻射風暴。太陽向地球噴發巨量帶電粒子，在大氣中，不同氣體作用出不同顏色的光，就形成夜空中可見的多彩光帶，一般只有在高緯度地區，像冰島、北美或極圈附近，只有太陽風暴特別強烈時，才會向南擴展到中歐地區以及美國中部。

大氣物理學教授 李維德：「(極光)位於大氣層的高處，大約80公里左右，由於地球曲率，你無法看到地球背面所處，所以如果你在地球上，你只能看到60公里以外的地方。」

科學家表示，這次強度達到5級中的第2高，屬於罕見高強度地磁風暴。除了極光，還可能會影響部分科技設備運作，包括電壓控制與衛星。

更多 大愛新聞 報導：

大愛幼兒園畢旅 靜思精舍尋根

板橋榮家關懷行 揚善青年播歡笑

