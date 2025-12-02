20年最慘！南亞洪患破千亡 印尼、斯里蘭卡軍隊馳援

東南亞近期受到接連熱帶氣旋侵襲，引發大規模降雨，泰國、馬來西亞、印尼與斯里蘭卡災情慘重。（示意圖／Pexels）





東南亞近期受到接連熱帶氣旋侵襲，引發大規模降雨，泰國、馬來西亞、印尼與斯里蘭卡災情慘重，死亡人數突破千人，數百人失蹤，受災人數超過四百萬人。斯里蘭卡更遭逢二十年來最嚴重的水患，大批災民泡在水中數小時等待救援。

斯里蘭卡多地淹水嚴重，部分地區水深高達成人胸部，居民只能高舉雙手站在水中求援。有災民表示，一切都被淹沒，包括自家房屋，七名家人連同孩子躲到頂樓，仍有超過十五名成年人受困，房屋已完全泡水。

斯里蘭卡自上月底起遭遇破紀錄暴雨，引發洪水與土石流，多個城鎮被淹沒，影響超過一百三十萬人，就連大象也被困在水中。當局宣布全國進入緊急狀態，並出動軍機、軍車及超過兩萬四千名軍人投入救援行動。總統迪桑納亞克表示，這是史上最大、最具挑戰性的自然災害，政府正進行國家歷來最艱難的救援任務。

同一時間，強烈熱帶氣旋森雅肆虐東南亞海域，印尼多省出現暴雨、洪災與土石流，許多居民一夜之間失去家園與親人。有災民指出，原本的住家與清真寺都被洪水沖毀，家中失去兩名親人。

東協專業氣象中心分析，今年受極端氣候影響，颱風、氣旋與海洋現象彼此作用，導致極端降雨加劇。泰國、印尼、菲律賓與斯里蘭卡均出現嚴重災情，一週內受災人數超過四百萬人，死亡數字逼近千人。各國救援仍在持續，國際社會也緊急提供援助，希望協助災民度過難關。

