20年未調 華信航空喊國內線漲1成

華信航空喊話國內線機票價格應調漲10％。（本報資料照片）

航空業經營成本逐年上升，但票價已20年未調整，華信航空與立榮航空皆向交通部民用航空局提出票價調整申請。華信總經理莊明哲指出，經營成本已經漲了2成，但機票沒有跟著調漲，去年11月底已將計畫送交主管機關，希望今年可以調整，並喊話國內線機票價格應調漲10％。民航局回應，已經收到業者送件，目前正檢視中。

華信去年獲利約4億元，主要營利來自於地勤代理，國內線則辛苦經營。董事長陳大鈞指出，一般國際線載客率60％至65％就能打平成本，國內線載客要92％至94％才行，一大原因與老人票5折優待有關，認為票價要調整。

據悉，國內線旅客買半價票的長者，占比從過往的8至10％，現在快要14％，少付的錢都是航空公司負擔。

此外，配合政策的航線，台中－花蓮載客率約3成、高雄－花蓮載客率約2成。陳大鈞直言，地方民代為鄉親爭取權益沒有錯，民航局考量偏鄉交通權益也沒有錯，後果卻是由華信承擔，若這2條航線不飛，公司每個月可少賠3、4000萬元。

莊明哲說，機票價格已15至20年沒漲，松山－金門2500元已是20年前核定的票價，去年新開的高雄－南竿，華信提出的需求是5000元，但最終核下來是3500元。他也提到，如果可以的話，希望未來離島鄉親是一種票價、一般民眾是另一種票價，並有淡旺季區分。

立榮航空說明，現行國內線票價除燃油成本有按照油價公式調整外，其他如人力、維修等成本已26年未如實反應於票價上，已向民航局提出票價調整申請，漲幅仍待票價審議委員會決定。