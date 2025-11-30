20年等待實現！李四川超強政績＋1 照片曝光網暴動

台北副市長李四川今在其社群平台分享鸕鶿又來基隆河過冬的照片，回憶20幾年來處理基隆河大佳段污水的過往，期盼未來有一天基隆河大佳段也能舉辦游泳比賽，此話一出引發網友暴動，有網友直言看到鸕鶿飛來台北過冬照片真的好美。

李四川分享過往治理基隆河污水過往。（圖取自李四川臉書）

李四川今天（30日）在臉書發文表示， 91年自己到衛工處擔任處長，那年端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，基隆河飄來陣陣的污水味道，同仁還去撒花露水，結果味道更難聞。

鸕鶿又來基隆河過冬的照片。（圖取自李四川臉書）

李四川指出，當時自己告訴同仁如要等用户污水接完，才能改善水質，那要花很多年，現階段應先做截流，把流入基隆河的污水截流，再繼續加速用户污水接管，經過20幾年來，魚來了、鸕鶿每年都來吃魚過冬。

李四川說，這周自己去看民生水資源廠，他告訴衛工處的同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，大佳段何時可以游泳？同仁應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽也可以游泳。

