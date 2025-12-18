20年終於等到！《尋秦記》回歸 古天樂20年前同款T恤粉絲驚喜回憶殺

古天樂在電影版《尋秦記》中，穿上當年港劇版中穿越時的同款T恤，細節還原度令尋迷們驚喜萬分。華映娛樂提供

連續劇《尋秦記》在全台劇迷瘋狂敲碗多年後，確定推出電影版集結了當年港劇版原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。古天樂扮演的項少龍說話風格依然維持中英文交雜，預告片一出便掀起滿滿回憶殺，不少鐵粉已經開始發起集結包場。

古天樂親任監製續寫傳奇 10多年後師徒命運再次交織

身兼《尋秦記》監製與主演的古天樂透露，早在10多年前便有人洽談拍攝電影版，但他認為如果要再拍，必須是描述這群人10多年後的生活狀況，才能呈現出最好看的版本。

目前網路上已掀起熱烈的討論熱潮，更有細心粉絲驚見預告片中，古天樂穿著當年港劇版中穿越時的同款T恤，細節還原度令尋迷們驚喜萬分。不僅以往的NG畫面與搞笑場景再次瘋傳，許多影迷更開始重新溫習港劇版，為即將到來的大銀幕續集版本做足準備。

《尋秦記》古天樂海報。華映娛樂提供

苗僑偉穿越秦朝引發空前危機 經典中英對白再現滿滿回憶殺

本次故事描述一場多年前的冤獄引發了改變歷史的重大危機，由苗僑偉飾演的現代人Ken誓言穿越回秦代稱王，以彌補過去失去的人生。這名不速之客的突擊，迫使隱居田園20年的項少龍重出江湖。

當年由林峯飾演的徒弟秦王趙盤，雖已貴為即將一統六國的霸主，面對Ken的強大威脅，仍不得不尋找自己又敬又畏的師傅項少龍求助。師徒兩人在睽違20年後再次見面，當年的恩怨情仇與現代科技的碰撞，讓三人的命運被緊緊捆綁在秦朝的動盪風暴中。

由林峯飾演的徒弟秦王趙盤，尋求古天樂飾演的項少龍幫助，師徒兩人在睽違20年後再次見面。華映娛樂提供

時光機懸念大銀幕揭曉 搞笑風格與經典配角悉數歸隊

預告片中特別收錄了項少龍在劇集中的經典搞笑對話，像是「Really？」、「你有沒有車牌（駕照）？」以及充滿廣式風格的「廢柴」等詞彙，古今交錯的台詞風格瞬間喚起觀眾記憶。

此外，當年在一旁與項少龍鬧出不少笑話的騰冀與陶總管等配角身影也驚喜現身，讓鐵粉直呼超想再聽騰冀喊一句項大哥。面對趙盤的權力漩渦與Ken的稱王野心，項少龍能否再度守護家園並成功借用時光機回到現代，所有懸念將於2026年1月9日上映時揭曉。



