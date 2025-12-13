20年老車突冒白煙卡路中央 警幫推車排除危機

台中有民眾開著20年的老車上路，整台車卡在路中央動彈不得。（圖／東森新聞）





台中有民眾開著20年的老車上路，但開到一半，車輛疑似水箱破裂冒出白煙，整台車卡在路中央動彈不得，還好警方及時到場，趕緊協助把車推到路邊安全區域。

車開到一半突冒白煙，員警馬上出動救援。員警vs.駕駛：「水箱臨時爆炸，（所以你發不動）沒辦法發動，沒辦法開，整個都冒煙啊，（啊裡面有水嗎），乾了，副水箱乾掉。」

女駕駛超級心急，員警一聽立刻先把車推到旁邊去。員警vs.駕駛：「來往右往右往右，這邊斜坡往右打，往右轉，煞車踩。」

事發在台中西區五權西路與美村路口，女駕駛因為車輛突然故障，受困在道路上，警方獲報到場，趕緊協助排除狀況，因為這裡車流量相當大，兩名員警合力推車也讓原本因拋錨，而塞車的路況恢復順暢。

