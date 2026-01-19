20年談判《公海條約》正式生效 六重點看海洋保育的未來

歷經近20年談判，全球第一個具法律拘束力、專為公海保育而立的聯合國條約於週六（24日）正式生效，寫下海洋保育歷史性一刻。

達成「30x30」的關鍵

地球絕大多數的海洋不屬於任何國家，而是公海。公海約占全球海洋面積的2/3，卻僅約1%受到保護。廣大的海域無法可管，飽受非法與過度捕撈、塑膠污染等威脅，近年更有多國看上深海採礦的龐大利益。

2023年6月，聯合國通過《國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定》（BBNJ協定）（簡稱公海條約）。去（2025）年9月獲得60國批准，達到生效門檻。120天後，1月17日正式生效。

廣告 廣告

2020年的聯合國生物多樣性大會立下「30x30」的目標，也就是在2030年前保護全球30%的陸地與海洋。要達成這一點，對公海的保護是一大關鍵。截至今（19）日，已有83個國家完成批准程序，美、英等國則尚未完成批准。

條約生效有哪些改變？

一、召開第一屆公海條約締約方大會（COP）

締約國須合力推動海洋科學與技術，並協助開發中國家提升海洋治理能力。依規定，條約生效一年內須召開締約方大會，以討論預算與委員會等運作細節。預計今年就會召開第一屆大會（COP1）。

二、成立海洋保護區（MPAs）

雖然秘書處等機構尚未成立，但籌畫成立公海保護區的行動已經開始，呼聲最高的幾個地點包括夏威夷的皇帝海峰（Emperor Seamounts）、大西洋的馬尾藻海（Sargasso Sea），以及南美的納茲卡及薩拉戈麥斯海嶺區域（Salas y Gomez and Nazca Ridges）。

不過，負責審查提案的科學機構尚未成立，預估最快要等到第二屆大會（COP2）才能成立海洋保護區。

三、 環境影響評估與生物利益共享

未來，海洋開發或行動若可能危害海洋生物，須先進行環境影響評估。若將海洋生物遺傳資源用於新藥研發、化妝品、生化技術等商業用途時，也須與其它國家共享成果。

四、與現有管理法規的合作與共存

根據《紐約時報》，漁業等行業不會立即受到新法的影響，但若成立新的海洋保護區，區內可能會限制捕魚與其它活動。

世界資源研究所（WRI）解釋，《公海條約》不會取代既有的國際法律工具、制度架構與組織運作。以區域性漁業管理組織（RFMOs）為例，各組織仍負責管轄區內的捕撈配額與漁業規範，《公海條約》不會直接介入，但會以形塑公海漁業的方式來發揮影響力，例如設定新的環境標準，或是推動以生態為主、更全面的海洋資源管理。

五、執行力仍待考驗

綠色和平海洋行動全球政治主管蘭德爾斯（Megan Randles）表示，公海的海洋保護區能否發揮實質的管制與保育成效，端看各國政府的決心。大型漁業公司不會因《公海條約》成立就自我約束，仍須政府來執行條約的規範。

公海聯盟（High Seas Alliance）主任哈伯德（Rebecca Hubbard）指出，如何在廣大的公海保護區內進行監測與執法仍未定案。未來是否靠衛星加強監控、或是透過國際聯合巡查等，都仍待討論。

六、非締約國的影響力

去年的聯合國海洋會議（UNOC3），主辦國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）疾呼「深海非賣品、格陵蘭非賣品、南極洲非賣品」。如今《公海條約》生效，美國卻在審查一樁深海海底勘探貴重礦物的申請案，格陵蘭爭議也再度白熱化。

美國在前任拜登（Joe Biden）政府時代就簽署《公海條約》，但現任總統川普（Donald Trump）並未完成批准程序。因此，美國仍能以觀察員身分參與討論，並無投票權。《美聯社》指出，依國際法慣例，簽署國即使未批准，也應遵循條約的基本目標。

中國、法國、日本、西班牙、巴西等國均已批准《公海條約》，英國雖尚未批准，但已進入上議院的三讀程序。