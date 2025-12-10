20年連鎖美式餐廳無預警熄燈 在地人驚：時代的眼淚

知名連鎖美式餐廳「TGI FRIDAYS」近日宣布，經營長達20年的台中市政店即將熄燈，明年元旦是最後一個營業日。消息曝光讓許多在地人不捨，「真的是時代的眼淚」、「經歷三民店再見、英才店搬家，現在市政店也沒了，我的青春打工歲月。」

TGI FRIDAYS於1991年進駐台灣，第一家店面設在北市敦化北路，目前在全台共有18家分店，分別位於台北、新北、桃園、台中、新竹、台南及高雄等地。

其中台中市政分店經營長達20年，不過TGI FRIDAYS日前在官方臉書發布公告，表示市政餐廳最後營業日為2026年1月1日，「珍重再見，還會再見！」該店熄燈後，台中就只剩下崇德店一間門市。

業者表示，即日起至明天元旦推出「老同學回娘家」活動，4人以上預先訂位，只要出示曾任職TGI FRIDAYS的憑證，即可享老員工優惠。

熄燈消息傳出後，一票在地人震驚不已，大家紛紛留言哀號，「我的回憶啊，從單身到現在2個孩子的媽」、「真的是時代的眼淚」、「這是我求婚的地方」、「怎麼會，本來還期待今年除夕可以在那裡圍爐的。」

昔日員工大嘆，「經歷了三民店再見、英才店搬家，沒想到現在市政也要再見了，好捨不得，我的青春打工歲月。」

