20年閨蜜演八點檔 曾馨瑩霸氣出手了！借「6位數名牌禮服」力挺

記者宋亭誼／台北報導

女星潘奕如今（18）日和吳皓昇、李沛綾、王晴、羅子惟出席八點檔卡司發佈會，潘奕如在劇中飾演吳皓昇長達20年的「地下女友」，自嘲是「滷百頁豆腐」，默默陪伴、慢慢入味。此外，她也特別感謝閨蜜曾馨瑩力挺，出借多套名媛私服與珠寶，讓角色從造型到氣場都充滿豪門真實感。

潘奕如曝光曾馨瑩霸氣暖舉。（圖／記者趙于瑩攝影）

潘奕如與曾馨瑩擁有20多年好交情，兩人當年在舞蹈圈結緣，還一起跳過孫燕姿的世界巡迴演唱會。這次因為角色需要，潘奕如特地開口求助曾馨瑩，對方也非常有義氣一口答應。潘奕如透露，屆時她在開鏡記者會上所穿的名牌禮服至少要價10萬元，另外一套要價不斐的LV禮服也是來自曾馨瑩的友情贊助。不過因為實在太過昂貴，潘奕如難免有些顧慮，深怕一不小心弄髒、弄壞，一旁的吳皓昇一聽連忙提醒：「這種不能借太多，永遠不知道這套連戲了會不會落海。」

王晴飾演富家千金，治裝費同樣驚人。（圖／記者趙于瑩攝影）

另一方面，王晴此次徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金，為了符合富家女人設，她自掏腰包近10萬元治裝，只為了壞得更有層次，她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」李沛綾馬上分享，過去她曾演反派欺負陳美鳳，有次過年下屏東，竟然被歐巴桑拍打、怒罵，嚇得工作人員趕緊出面保護她，「有個歐巴桑馬上走到我旁邊打我，罵『為什麼欺負我們美鳳！』」

