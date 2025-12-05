20年46億度綠電轉供長約 中華電信、天能綠電寫下綠電合作新紀錄

cnews124251205a12

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

AI與資料中心推升綠電需求急遽攀升，雲豹能源（6869）旗下售電子公司天能綠電（7842）今（5）日與中華電信正式啟動自2027年至2047年止，為期20年、總量達46億度的綠電轉供，不僅締造中華電信最大綠電合作紀錄，更成為台灣ICT產業淨零轉型指標，展現雙方再生能源長期規劃的前瞻布局。

這項合作轉供將協助中華電信朝「2030年碳排減半與IDC機房100%使用再生能源」、「2040 年達成RE100」以及「2045年實現淨零排放」目標邁進，共同以具體行動落實企業低碳治理與永續承諾。天能綠電總經理唐亞聖表示，淨零已成全球共識，不僅AI及半導體產業，各行各業都必須加速導入綠電與低碳製程，綠電長約已成為企業維持國際競爭力與供應鏈韌性的關鍵工具。

廣告 廣告

唐亞聖表示，很榮幸與中華電信攜手推動永續，此次合作展現大型企業在淨零轉型上的決心，也代表台灣綠電市場已邁向成熟階段。將以創新、快速、彈性、完整的綠電解決方案，協助企業掌握能源自主權，成為推進RE100與淨零轉型的關鍵夥伴。

天能綠電表示，致力強化平台競爭力與轉供能力，客戶橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務、金融保險等多元產業，根據經濟部能源署《2025年售電月報》統計，天能綠電1至10月綠電交易量達3.48億度，穩居國內民營售電業第一，市場領先幅度持續擴大。未來將持續強化綠電轉供，並積極擴展碳管理與永續顧問服務，協助企業提升ESG表現並銜接國際減碳規範，推升綠色競爭力，共同打造具韌性的全球永續經濟體系。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

引導高中生探索綠能職涯 雲豹能源走進魚電共生第一線

儲能綠電雙飆推升獲利 雲豹能源前3季獲利年增5成

【文章轉載請註明出處】