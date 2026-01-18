-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」

生活中心／倪譽瑋報導

下週一來訪的冷氣團挾帶水氣，北東天氣以濕冷為主。（圖／氣象署）

小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會帶來降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。

17日鄭明典發文提醒，中國北方一帶有「極冷的空氣（-20度以下）」慢慢往南擴展，他回憶，自己曾在-20度的地方活動過，在室外約1小時回家後，沒包覆的臉部出現灼熱的刺痛感「後來知道那是輕微凍傷的反應」，鄭明典補充，這波出海後會受到海洋影響而升溫「台灣溫度變化比較不會太極端，算是好地方！」

一波極冷的空氣在中國北方，它經過海面後會稍微升溫。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

如今氣象署也說，要留意這波「蒙古來的大寒」，蒙古、西伯利亞的大陸高壓挾帶的冷空氣從下週一晚間揮軍南下，當天白天北部、東半部地區逐漸有短暫雨，其他地區多雲到晴。氣溫方面，冷空氣預計達強烈冷氣團等級，但因為尚未抵達，整體和18日差不多。

下週一晚上至週二（20日）期間冷氣團報到，氣象署分析，北部、東半部降雨機率會隨時間增大，迎風面的水氣不少，尤其北海岸、宜蘭、雙北山區有局部大雨。氣溫方面，北東濕冷的感受會很明顯；中南部持續多雲到晴，但下週二白天的氣溫會略降，晚起漸有冷的感受。

氣象署提醒，來自蒙古的大寒即將到來，中南部也會覺得冷。（圖／氣象署）

氣象署指出，這波「蒙古大寒」最為寒冷的時段，是下週三至週五，北部及東半部陰雨濕冷，下週三水氣最多，基宜、雙北山區有局部大雨；中南部山區也有零星雨，平地陽光偶爾露臉。氣溫方面，北部、宜蘭空曠地區及金門、馬祖低溫下探10度；中南部天氣也冷，南部要小心日夜溫差稍大。

氣象署補充，下週三至週四（22日）晨，如果氣溫、水氣配合，北宜2000公尺以上、中部與花蓮3000公尺以上山區留意結冰、局部降雪。另外，目前在菲律賓外海活動的颱風「洛鞍」，它對台灣沒有影響。

到了週六（24日）至週日（25日）強烈冷氣團終於減弱，氣象署說明，東半部地區、北海岸、雙北山區迎風面仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；氣溫方面，白天氣溫回升，但北部、宜蘭高溫仍低於20度，各地清晨、夜晚還是冷。

強烈冷氣團的影響，氣象署預計持續4天。（圖／氣象署）

資料來源：氣象署、鄭明典

